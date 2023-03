L'église de la Madeleine (Tournai) perd encore ses pierres

Les services de secours et de la Ville de Tournai sont intervenus pour sécuriser les lieux en retirant les pierres représentant un risque de chute et en dressant un important périmètre de sécurité autour de l’église.

Il n’est dès lors plus possible de circuler en voiture et de se stationner sur une partie de la Terrasse de la Madeleine, de part et d’autre de l’édifice.

Face à la situation, un rapport de police a été acté et dès lundi, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a invité l’AWaP (Agence Wallonne pour le Patrimoine), propriétaire de l’édifice, à procéder sans délai aux travaux de sécurisation et de réparation.

Des filets seront placés en protection

Une équipe de l’AWaP est descendue sur place, mercredi, pour constater les dégâts. "Mais de manière générale, l’église de la Madeleine est monitorée et des agents se rendent régulièrement à Tournai pour vérifier l’état de l’édifice, assure Étienne Sermon, porte-parole de l’AWaP. Il semble que les morceaux qui sont tombés proviennent du bandeau de pierre autour de l’église. Cela pourrait s’expliquer par le phénomène météorologique de gel et de dégel, renforcé par une forte accumulation de pluie. Face à ces constats, il a été décidé d’installer des filets de protection supplémentaires à certains endroits pour éviter de possibles chutes de pierre sur la voie publique. Un marché public va dès lors être lancé pour attribuer le chantier, et nous espérons pouvoir réaliser ces aménagements au plus vite. En attendant, l’AWaP a sollicité la Ville de Tournai pour maintenir ce périmètre de sécurité autour de l’édifice. "

Ce n’est pas la première fois que l’église de la Madeleine, construite en 1252, suscite des inquiétudes quant à son état. Des travaux de conservation et de sécurisation ont déjà été effectués ces dernières années pour éviter que des parties du monument ne s’effondrent: pose de tôles de protection sur les toitures et d’une bâche sur le clocher, mise en place d’un dispositif à l’intérieur pour assurer la stabilité du bâtiment,..

Un appel pour une seconde vie

Mais ce que souhaite l’AWaP, c’est de pouvoir redonner une seconde vie à cette église désaffectée depuis les années 60 et inoccupée depuis lors. Des idées de réaffectation émanant de la Ville de Tournai, mais aussi des citoyens ou encore d’ASBL ont jalonné son parcours, comme un musée consacré aux machines d’imprimerie, une bibliothèque communale, un hôtel ou encore des logements. Rien n’a pu être concrétisé… notamment en raison du classement du bien mais aussi de l’aspect financier d’une telle réaffectation. Il y a 20 ans, le coût de la restauration extérieure était déjà estimé à plus de 4 millions d’euros… sans compter l’investissement pour transformer l’intérieur de l’édifice ! Il faudrait presque un miracle…

Mais l’AWaP garde espoir et relance l’appel à de potentiels investisseurs publics ou privés, et "sauveurs" pour l’édifice tournaisien. "Nous avons déjà réussi d’autres beaux projets de reconversion d’églises qui étaient également vides depuis de nombreuses années, et donc nous espérons pouvoir revaloriser un jour cette église de la Madeleine ; c’est faisable et on y croit !", conclut Étienne Sermon..