Accompagnés par le musicien, chanteur, compositeur, Guillaume Ledent et de l’écrivaine Violaine Lison, deux artistes tournaisiens, les enfants ont réalisé le travail d’écriture, mais aussi de composition afin de pouvoir faire vivre ensemble leurs créations. "Cette activité s’inscrivait dans le cadre du projet PECA (Parcours d’éducation culturelle et artistique) qui nous offrait la possibilité de collaborer avec plusieurs artistes pour animer des séances avec trois classes. La seule contrainte que nous devions respecter était d’aborder des compétences de nos programmes, explique Mme Françoise Clément, la directrice de l’école. C ’est pourquoi les enseignantes et les artistes se sont dirigés vers un projet mêlant l’écriture, le rythme, l’éloquence, le travail de la voix et la musique. "

Écrit par les enfants

Au niveau des thématiques à aborder, Guillaume Ledent et Violaine Lison ont préféré laisser carte blanche aux enfants. "Nous sommes partis simplement d’une discussion sur ce qu’ils aimaient, et en premier lieu sur ce qu’ils n’aimaient pas afin de libérer la parole plus facilement. D’eux-mêmes ils ont parlé de valeurs, de harcèlement, des cours, d’amitié, de jeux vidéo… et nous avons pu commencer l’écriture ", racontent les deux artistes.

Les élèves de sixièmes, encadrés par Violaine Lison, ont finalement proposé deux saynètes, "Je n’aime pas l’école" et "J’aime l’école", et Guillaume Ledent a guidé les quatrièmes et cinquièmes sur l’expression musicale qui a donné lieu à la création de trois chansons: "T’aimes quoi ?", "Pas d’ac" et "Des traces".

Experts en slam

Les élèves de sixième ont également réalisé des slams. "Ce lundi, nous commencions les répétitions dans la salle de représentation, à la Petite Frabriek (Froyennes). Nous avions encore deux textes,"Les jeux vidéos"et"Imagine une école", avec lesquels nous ne savions pas encore comment les déclamer. Guillaume est arrivé avec l’idée de slam et les élèves ont de suite accroché, raconte Violaine Lison qui avait travaillé l’écriture avec les élèves. Tout s’est vraiment déclenché cette semaine, lors des répétitions. On peut dire que la magie a opéré."

En effet, les enfants ont réussi a présenté un spectacle qualitatif, varié et à leur image, ce mercredi après-midi sur les planches de la Petite Fabriek, écoutés attentivement par leurs proches.