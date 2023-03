Gustave, volé dimanche près de la Haute école Louvain en Hainaut dont il était la mascotte, a été retrouvé par la police

L’annonce du vol de Gustave avait provoqué une très grosse émotion dans tout un quartier et, notamment, auprès des élèves et professeurs de la HELHa que le Chartreux avait l’habitude de fréquenter durant la journée. L’appel lancé par ses propriétaires sur les réseaux sociaux pour le retrouver avait suscité un nombre impressionnant de commentaires. Ainsi qu’un témoignage essentiel, à savoir celui d’une personne qui se promenait sous le pont de Fer et qui avait vu une dame accompagnée par deux enfants emporter le chat dans ses bras, dimanche, à 15 h 37.