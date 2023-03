D’ici quelques mois, un double mouvement va être opéré : Ixina va déménager de quelques centaines de mètres, vers un terrain situé de l’autre côté de la N7, en direction d’Ath ; le Stock Ath va étendre ses surfaces de vente de stockage.

Aujourd’hui, une enquête publique est organisée (elle se termine ce vendredi) dans le cadre de la procédure d’instruction d’une demande de permis d’urbanisme.

"Le projet vise à démolir un bâtiment existant avec son hangar et ses annexes vétustes, et construire une surface commerciale destinée à la location" précise la demande.

Ce projet doit se concrétiser sur un terrain situé partiellement en face du site du Stock Ath ; c’est une ancienne exploitation agricole. M. Ghekière (Stock Ath) est propriétaire de ces bâtiments depuis quelques années.

Le projet est le suivant.

Le Stock Ath mène les travaux de démolition et de construction d’une surface commerciale ; celle-ci sera ensuite louée à l’enseigne Ixina qui y organisera ses activités.

Dans la foulée, le Stock Ath va investir afin d’étendre ses locaux, du même côté que son site actuel. La maison sise entre le Stock et Ixina a été acquise par la société de la famille Ghekière. Elle est inoccupée depuis quelques semaines ; elle sera démolie.

Le Stock compte ériger sur ce terrain un bâtiment de quelque 3200 mètres carrés (80 mètres sur 40).

"Ce sera une extension du magasin" précise Bernard Ghekière. "Nous souhaitons donner davantage d’espace à certains articles."

À plus long terme, se posera évidemment aussi la "reconversion" de l’actuel magasin Ixina.

Mais, dans un premier temps, et c’est l’objet de l’enquête publique qui se termine, c’est le projet en face du Stok Ath ("pour Ixina") qui est l’objet de l’attention.

On lit notamment dans le dossier que le bâtiment sera situé en recul de la voirie, avec une zone de parking à l’avant. "Celle-ci est traitée le plus possible en végétal."

L’enquête publique sera clôturée ce vendredi 17 mars.