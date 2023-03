"Gustave a été kidnappé, nous avons un témoin. Il aurait été aperçu dimanche dans les bras d’une dame aux cheveux noir mi-long d’environ 35-40 ans, accompagnée de deux enfants (un garçon et une fille) sur le pont allant du Colruyt au quai Dumon. Nous allons donc déposer plainte a la police et visionner les caméras de surveillance afin d’identifier ces personnes…"

Le chat Gustave est devenu la mascotte des étudiants de la Helha... ©Com.

C’est en substance l’avis lancé par Alexis et Sarah, les propriétaires de ce superbe Chartreux de huit ans, connu par les habitants du quartier mais aussi et surtout par les élèves et professeurs de la Haute école Louvain en Hainaut où Gustave a ses petites habitudes.

"Il est réglé comme du papier à musique, nous explique Alexis Lambert, le propriétaire. Il quitte généralement la maison tous les jours vers 9h/9 h 30 et se rend à la Helha où tout le monde le connaît ; il a même sa photo accrochée dans le hall d’entrée de l’école. Il revient toujours à la fin des cours.

Gustave le chat dans les bras de son "papa". ©Com.

Et quand l’école est fermée, le week-end par exemple, Gustave fait son petit tour dans le quartier où il est aussi très connu ainsi que du côté du Jardin de la Reine…"

Très amitieux, le Chartreux se laisse approcher sans broncher, ce qui explique sans doute pourquoi il aurait été aussi facilement emporté sans opposer la moindre résistance.

C’est bien un vol, sans le moindre doute...

Qu’il s’agisse d’un vol intentionnel ne semble faire aucun doute.

Gustave le chat est activement recherché... ©Com.

Une dame qui passait sous le pont de Fer a, en effet, apporté son témoignage selon lequel elle a vu la dame précitée emporter le chat dans ses bras et, ensuite, se diriger précipitamment vers le quai Dumon en passant au-dessus du pont.

Le témoin a clairement entendu l’un des deux enfants demander à sa maman si elle avait l’intention de continuer à appeler le chat Gustave ou si elle allait changer son nom ; ce qui permet de penser qu’elle avait bien lu ce dernier sur la médaille que porte Gustave et sur laquelle on peut également trouver le numéro de GSM de ses propriétaires.

Si la dame en question pensait avoir affaire à un chat égaré, elle aurait pu téléphoner directement aux propriétaires, ce qu’elle ne fit à aucun moment.

Alexis et Sarah se disent aujourd’hui d’autant plus inquiets que Gustave a besoin d’un régime alimentaire spécifique pour des raisons de santé et qu’il ne peut pas non plus rester enfermé entre quatre murs.

Si vous avez des éléments qui permettraient de retrouver Gustave, vous pouvez joindre son propriétaire au numéro: 0496/02 06 41.