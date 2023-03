L’histoire improbable d’une clé USB perdue à Tournai et renvoyée par la Poste à son propriétaire à Brunehaut

Il pense qu’il l’a vraisemblablement oubliée et/ou égarée quelque part mais ne s’en inquiète pas davantage sachant que celle-ci ne contient aucun dossier "sensible".

Aussi, il oublie cette mésaventure jusqu’à ce qu’il reçoive, dans sa boîte aux lettres, un courrier lui étant personnellement adressé et portant l’enseigne de la société Markostyl, une entreprise spécialisée dans l’aménagement intérieur, la menuiserie, les châssis (PVC - ALU - Bois), l’isolation ou et la rénovation de façade, fondée il y a une quinzaine d’années et implantée à Warcoing depuis environ 4 ans.

Une enveloppe à en-tête qui intrigue notre Brunehautois car celui-ci n’a rien commandé auprès de la société pecquoise et le courrier - qui, manifestement, contient un petit objet - n’a pas l’allure d’une pub comme celles qui engorgent régulièrement nos boîtes.

À l’intérieur de la lettre dûment affranchie, notre interlocuteur découvre sa clé USB "oubliée" et un post-it avec le petit mot anonyme suivant: "je l’ai trouvée près de l’école Saint-André de Tournai, dans le contenu, j’ai trouvé tes données".

C’est précisément ce qui a permis au patron de ladite société, Clawomir Marunowski - auquel le propriétaire de la clé s’est empressé de téléphoner pour le remercier - de renvoyer cette dernière à son propriétaire.

Lequel a apprécié cet acte de civisme qui, selon lui, mérite bien ces quelques lignes avec l’espoir qu’elles inspirent d’autres gestes similaires.