Les fous du Roi danseront au carnaval de Tournai

Six mois après la création du char sur le thème "Réveillez les potos roses" pour le carnaval de septembre, les résidents du home Valère Delcroix se sont de nouveau retrouvés pour réaliser le Roi en papier du carnaval de mars. "Cette année, ils n’ont pas chômé ; ils ont réalisé deux chars coup sur coup et ils ont fait un très beau travail ", confie Nathalie Hennart, une responsable du home. Comme le veut la tradition depuis plus de vingt ans, les pensionnaires ont construit en équipe le char qui sera réduit en cendres samedi sur la place Reine Astrid . "C’est vraiment un travail collectif impliquant les résidents et les éducateurs. Chacun a son rôle et met la main à la pâte", explique la responsable.