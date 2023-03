Malgré deux années où le Swimmarathon n’a pas eu lieu, l’affluence était au rendez-vous puisque 299 nageurs se sont inscrits. Ensemble, ils ont parcouru 772 675 km ; ce qui représente 30 907 longueurs de 25 mètres. En 2020, ils étaient 333 participants pour 33 103 longueurs. Notons encore que le CAM diving de Comines, club de plongée, a organisé un baptême qui a été un véritable succès.

Grâce au sponsoring, aux entrées et aux bénéfices de la cafétéria, le profit de la journée sera reversé aux Special Olympics Belgium. "Au niveau national, le Lions aide le SOB, notamment en fournissant des équipements pour les compétitions, explique le président Pascal Deprez. Nous souhaitons apporter notre contribution, notamment parce que certains résidents du centre “Le Village” participent à ces réjouissances sportives."

Comme un poisson dans l’eau

Vers 18 h 30, dans une salle de la MJC, les prix ont été remis aux meilleurs. La remise des prix a été orchestrée par Pascal Deprez, assisté de Benoît Brun, le directeur de la piscine, de Didier Soete et de Philippe Coulie.

Le Cominois Christophe Wadin (55 ans) a remporté l’édition pour la seconde fois, après son sacre de 2018. "Je participe à chaque fois que je ne suis pas en compétition. J’étais venu pour battre mon record de 30 km, mais je n’y suis pas arrivé. J’ai été entraîneur durant 10 ans aux Espadons et, à présent, je suis membre de deux clubs: le KZK Courtrai et celui de Marcq en Baroeul. Ma spécialité, c’est le sprint, explique celui qui est chef de production dans une usine à Waregem. Depuis tout petit, dès que je suis dans l’eau je suis heureux et je me mets à nager ! Cela occupe une grande partie de ma vie et j’ai la chance que ma femme me soutienne et m’accompagne !"

Entraîné, il n’a pas eu besoin de préparation spécifique: "J’ai mangé léger ce matin et, toute la journée, j’ai bu de l’eau enrichie en sels minéraux et consommé des barres énergétiques. Mais je suis complètement épuisé ! Demain, ce sera au lit toute la journée. Et ce soir, je vais soigner mes épaules qui ont pris un sacré coup !"

Les lauréats:

La plus jeune: Juliette Brun (4 ans): 200 m

Le plus âgé: François Daniska (88 ans): 1 000 m.

Meilleure association:

1. Cercle des nageurs d’Halluin: 5 625 m.

2. Espadons groupe René: 5 355 m.

3. Espadons groupe Benoît: 4 800 m.

Meilleure école primaire: Collège de la Lys: 1 725 m.

Meilleure école secondaire: Collège de la Lys: 3 450 m.

Meilleure performance hors club de natation: Sophie Liétard: 19 800 m et Benjamin Parez: 24 250 m.

Meilleure performance:

1. Christophe Wadin: 28 950 m.

2. Manon Goemans: 24 925 m.

3. Benjamin Parez: 24 250 m.