À l’origine de cette tradition, Anne Bierna, l’ancienne président de l’ASBL Carnaval, de 1990 à 1996. Elle a insuflé l’idée aux confréries en 1991. Les Diablotines, ces dames vêtues de jaune, toujours munies de leur plumeau, ont été l’un des premiers groupes, avec les Diables, a prendre part à ce qui deviendrait une tradition. "Le thème de l’époque tournait autour de la mer, se souvient Patricia Marlier, doyenne des Diablotines. Nous avions habillé les dames du rond-point de l’Europe en jaune et bleu. Rapidement, les autres confréries nous ont suivies, et nous répétons l’exercice chaque année depuis. Même pendant la période covid, nous avions mis des masques aux dames du rond-point."

Moins de statues décorées

Cependant, pour cette édition 2023, quelques statues ne seront pas déguisées. Ce sera notamment le cas de Barthélémy Dumortier sur le Pont de Fer et le Monument aux Français situé à la place de Lille. "Les confréries rencontrent plus de difficultés qu’auparavant à décorer les statues. Du point de vue technique, l’ASBL profitait, pour les préparatifs, d’une nacelle que l’on prêtait gratuitement aux confréries, mais nous n’en disposons plus, ce qui pose problème pour des monuments placés en hauteur. Cependant, certains groupes utilisent quand même une échelle pour faire perdurer la tradition, mais ils dépendent des conditions climatiques pour qu’ils puissent réaliser l’exercice en toute sécurité. C’est pourquoi Christine De Lalaing n’était pas encore habillée ce lundi", explique Magali Tozzo, responsable de la Codéco.

Un autre élément tend à décourager certaines confréries. "Il y a régulièrement des vols, regrette Magali Tozzo. Quand les statues sont en hauteur, elles sont compliquées d’accès, mais quand elles sont à porter de main, certaines personnes viennent voler des éléments de décoration, ce qui explique que certaines confréries préfèrent s’abstenir désormais. "

Une nouveauté sur le parcours

Toutefois, celles qui décorent restent très investies dans cette tâche. On retrouvera les personnages traditionnels : le pirate Jean Noté, la Martine Spirou, le Pichou Saint Piat petit Rambille… Mais aussi une nouveauté ! La sculpture de l’Abeille au rond-point Saint Brice fera elle aussi partie du carnaval. Elle a été décorée par les Bouffons. Cesderniers ont orné l’œuvre orange et jaune de ballons bleus et de clochette, de sorte à ce qu’elle ressemble parfaitement à leur costume composé des mêmes couleurs. A croire que l’Abeille fut conçue spécialement pour eux…