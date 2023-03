Ludictée à Mouscron: un moment "languement" déjanté ce mercredi 22 mars

"Il faut le temps que ça s’installe, que les gens prennent connaissance du rendez-vous, sourit Babette Detournay, animatrice au centre culturel et coordinatrice de l’opération"La Langue française en fête", dans laquelle s’inscrit la Ludictée.

Avec Bruno Coppens et Vincent Roca

C’est ainsi que la deuxième édition arrivera dans le sillage du printemps, le mercredi 22 mars. avec de nouveaux exercices conçus par l’esprit fécond de Bruno Coppens. L’humoriste et savant "tricoteur de mots" tournaisien rempilera aussi à l’animation de ce joyeux moment, le jour J. Dans un premier temps, à 14h, il accueillera les 10-13 ans pour une série d’épreuves un peu déjantées. Il enchaînera une heure trente plus tard avec le groupe des "14-107 ans". Et pour faire vivre joyeusement cette après-midi, il pourra compter sur la présence complice de l’auteur, chroniqueur et humoriste Vincent Roca (qui jouera le soir même son spectacle "Ma Parole !" sur les planches hurlues).

Pas un concours, et pas de classement

Mais, outre d’heureux moments en compagnie de ces deux jongleurs de mots, qu’est-ce qui attend les participants, cette année ? "Des dictées codées ("LÉQ8"pour"elle est cuite"par exemple), détaille Babette Detournay, des dingbats (sorte de rébus composé de chiffres, lettres ou symboles dans lequel on doit retrouver un mot, une expression), ou encore une dictée orthographique autour d’un thème que l’on gardera secret mais qui ne manquera pas d’amuser les gens."

À l’issue des exercices, chacun corrigera sa "copie" et, dans chacune des deux catégories, dix personnes tirées au sort recevront des cadeaux: livres, places de spectacle, goodies… "La langue française en fête part d’une volonté ludique. D’où cette organisation sans prise de tête, où il n’y a ni concours ni classement. Jouer avec la langue, c’est original, et ça permet aussi d’apprendre plein de choses sur l’orthographe sans s’en rendre compte ", assure la coordinatrice.

La participation à la Ludictée est gratuite mais les réservations souhaitées via le site internet www.centrecultureldemouscron.be ou par téléphone au 056 860 160 (carnet et stylo sont fournis sur place).

À noter que, toujours dans le cadre de "La langue française en fête", Bruno Coppens présentera son spectacle "Andropause" vendredi 24 mars à 20h, Le programme complet de cette semaine spéciale est aussi à découvrir sur le site du centre culturel.

babetted@mouscron.be