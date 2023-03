L’échevin MR André Duthy présente sa démission au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing

"Je ne suis plus entendu !"

En fin de séance, la bourgmestre Carine De Saint-Martin a annoncé que l’échevin André Duthy avait une déclaration à faire. Nous vous la livrons dans son intégralité:

"Chers collègues. Après vingt-trois ans de présence au conseil communal et plus de trente-trois ans au sein de ma section, j’ai décidé de remettre mes mandats d’échevin mais aussi de conseiller communal à disposition de mon parti, et ce afin de faciliter les négociations déjà en cours avec les autres composants du conseil communal. Cette décision est mûrement réfléchie, comme il en a été expliqué lors d’un comité du Mouvement Réformateur frasnois en décembre 2022. Le document officiel sera dans les mains de l’administration pour la fin de cette semaine.

Pourquoi et comment en est-on arrivé là ?

Premièrement. Depuis janvier 2022, j’estime ne pas être entendu au sein de ma formation politique, et je ne peux l’admettre. J’ai dénoncé tout d’abord au Collège et aux instances de notre section ainsi qu’au chef de groupe le non-respect du Code de la démocratie locale dans le cadre de la procédure de recrutement d’un nouveau Directeur général qui aurait dû démarrer en milieu de l’année 2021 si tout avait été fait comme il se doit. Un courrier a été adressé au ministre de tutelle afin d’éclaircir cette situation et j’ai eu toutes les peines du monde pour recevoir réponse à mes questions.

A près un nouveau contact auprès de la tutelle j’ai reçu ce courrier qui avait été envoyé à la commune à l’attention du collège communal en mai 2022 et dont l’administration avait refusé de me donner copie. Ce courrier est signé par le ministre Collignon et adressé au collège de la commune. Vous comprendrez qu’alors que le début de notre mandat avait débuté sur l’exclusion d’un membre de notre section qui n’aurait pas respecté le même Code de la démocratie locale et le code électoral je ne peux réfléchir différemment sur cette autre affaire. Il n’y a pour moi qu’un code de la démocratie locale et je ne peux lire que d’une seule manière.J’aurai vraiment tout essayé en contactant toutes les instances de mon parti et ce jusqu’au plus haut niveau, sans aucune réaction ni injonction à ma section."

Je suis libéral et je le resterai. C’est l’investissement d’une vie !

Rattraper le temps perdu

Deuxièmement, J’ai appris tout récemment que j’allais devoir mener un combat plus important à titre personnel sur lequel je ne compte pas m’étaler.

Durant toutes ces années, j’ai essayé de m’investir de la meilleure manière possible dans le cadre des mandats que vous m’avez confiés. En répondant aussi à vos demandes personnelles relayées auprès de vous par les concitoyens tant de la majorité que de l’opposition. J’aurai participé à cinq scrutins communaux en augmentant à chaque fois mon nombre de voix. Je n’étais pourtant pas Frasnois au départ. Je ne compte pas les centaines de réunions auxquelles j’ai assisté. Régulièrement en négligeant souvent ma vie de famille, tout comme vous le faites vous-mêmes. Sachez que j’ai beaucoup de respect pour chacun d’entre vous : c’est pourquoi par rapport aux rumeurs qui me reviennent, je vous devais la vérité: l’institution que nous représentons le mérite. Je vais d’abord m’appliquer à rattraper le temps perdu et à donner le meilleur de moi-même à ceux que j’aime et qui en valent vraiment la peine, tout en pensant un peu plus à moi, l’année venant de s’écouler ayant été très difficile à vivre. Je vous demanderai de ne pas commenter cette déclaration de suite et d’aborder celle-ci dans vos prochains conseils communaux. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous souhaite le meilleur dans la suite de votre mandat, car Frasnes et sa population le méritent."

Horizon Citoyen: "C’est honteux !"

Pendant cette intervention, plusieurs mandataires MR ont quitté la salle: les échevins Pierre Bourdeau d’Huy et Daniel Richir, le chef de groupe Vincent Duchâteau, les conseillers Liana Cozigou, André de Theux et Marie-Line Crombez. Sont restés autour de la table: la bourgmestre Carine De Saint-Martin, les échevins Sébastien Dorchy et Christine D’Hont et la conseillère Natasja Hardy. Caroline Mercier était excusée.

Certains membres de l’opposition ont été choqués par ce mouvement d’humeur de certains: "Honteux", "scandaleux", "irrespectueux", a-t-on pu entendre.

André Duthy commentait également: "Cela montre le niveau… ça fait plaisir !"

Le conseiller Michel Delitte (Horizon Citoyen) a réagi mardi matin: " je trouve cela scandaleux, honteux de la part de certains élus MR d’avoir quitté la séan ce durant la déclaration par André, déclaration concernant sa démission. Tout cela parce qu’il a osé dénoncer des vérités qui dérangent certain(e)s de son parti, cela démontre une nouvelle fois le mépris de certains à l’égard de ceux qui osent dire tout haut ce qu’ils pensent. Ce nouvel épisode est un manque de respect pour une personne qui a donné de son temps et siégé durant plusieurs décennies au Conseil communal.

Cette nouvelle affaire interne au MR a mis carrément au grand jour la division au sein de la majorité. C’est tout simplement minable de leur part et les citoyens attendent autre chose du politique."

Comme nous l’indiquions, c’est un membre de l’opposition (le deuxième après le socialiste Marian Clément), plus précisément du groupe Horizon Citoyen, qui devrait remplacer André Duthy au sein du conseil communal, le MR ayant "épuisé" tous ses élus. Cela devrait être l‘Anvinois Amaury de Lannoy, fils de feu le comte Philippe de Lannoy, qui occupa il y a quelques mandatures l’échevinat des Finances avec le PSC.

Quant aux négociations en vue de la formation d’une éventuelle nouvelle majorité, elles se poursuivent avec le groupe PS-AC, et sans doute aussi, Ecolo.

Pascal LEPOUTTE