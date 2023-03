Un parc de wouf à L’Vint d’Bisse à Chercq (vidéos)

Nous avions déjà eu l’occasion de vous le présenter dans un article du 21 octobre dernier alors qu’il ne s’agissait encore que d’un projet et nous l’avions testé quelques semaines plus tard, en décembre, alors qu’il accueillait ses premiers visiteurs ; le parc à chiens tournaisien, installé sur un espace d’environ 600 mètres carrés entièrement clôturé dans le parc L’Vint d’Bisse, à Chercq, à proximité du chemin de halage, a été officiellement inauguré ce lundi matin en présence des autorités communales, mais aussi de membres (à deux et à quatre pattes) du Galgo’s dream et du Wapidog de Blandain.