Un casting à Saint-Henri Comines pour le film "L’Amour Ouf" de Gilles Lellouche

Il a jeté son dévolu sur l’adaptation francisée d’un livre de l’Irlandais Neville Thompson. "L’Amour Ouf" raconte l’histoire d’un couple depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Il y a donc d’autres lieux de tournage, mais les images de leur jeunesse seront mises en boîte à Saint-Henri. La vie adulte des personnages sera tournée à Lille et Dunkerque. Les deux personnages principaux sont joués par Adèle Exarchopoulos et François Civil.

Entre tradition et modernité

Le long-métrage est produit par les sociétés Artémis et Chifoumi. Ces dernières ont chargé le Lillois Nicolas Turek, actif comme repéreur, de trouver les lieux de tournage adéquats. "Il a mis une annonce sur les réseaux sociaux, indiquant qu’il était en quête d’une école avec un décor années 80. De fil en aiguille, il est tombé sur notre vidéo aérienne de présentation qu’il a visionnée, explique le directeur adjoint Gaël Ooghe . En janvier, il est arrivé à l’improviste pour voir de visu l’école. D’emblée, il a été séduit ! Par la suite, le chef décorateur a débarqué avec, sous le bras, le cahier des charges. À peu de chose près, l’école correspondait à ce qui était demandé: une classe avec vue sur un toit, un mobilier années 80, une chapelle, une cantine un peu rétro, etc. À deux reprises, en janvier, Gilles Lellouche est venu sur place pour se rendre compte. Il a fait preuve d’enthousiasme et de beaucoup de gentillesse ! L’école collabore à fond avec l’équipe du film, parce que c’est une expérience unique de comprendre comment se réalise un long-métrage, comment les équipes s’organisent, comment sont constitués les décors, etc. Et puis, pour nous, c’est surtout un peu de soleil dans un quotidien où les problèmes s’amoncellent ! Il s’agit aussi d’une façon différente de percevoir des lieux que nous fréquentons au quotidien."

Bien que l’école, dont les premiers bâtiments datent de 1940, tienne à son riche passé, ses traditions et sa réputation, elle ne refuse pas la modernité: "Nos classes sont équipées, à 80%, d’un tableau interactif, les locaux sont pourvus de double vitrage et, chaque année, nous remplaçons une partie du mobilier, mais il reste quelques classes authentiques où il semble facile de composer un décor des années 80".

La direction a bien sûr mis quelques conditions: "Nous ne voulions pas que les cours soient perturbés. Le tournage est donc programmé entre le 10 et le 28 juillet. Certaines scènes seront tournées en soirée, mais il n’y aura pas d’activité ni le week-end ni les jours fériés. L’équipe des décors et accessoires, qui est composée de 60 à 80 personnes, viendra une semaine avant pour tout installer et restera une semaine pour remettre en ordre !"