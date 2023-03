Une première "commission Sauvage" sans heurts à Ath

Dès 8h30, soit une demi-heure avant le début officiel de la séance, une marche silencieuse composée d’une quinzaine de manifestants est arrivée sur les lieux. Vêtus de drapeaux athois dont certains à l’effigie du Sauvage, ils sont venus exprimer leur soutien à ce personnage. "On veut sauvegarder notre folklore, explique Michael Rouge du collectif Sauvons notre Sauvage. Si on cède sur l’évolution du Sauvage, on touchera à d’autres choses et notre folklore disparaîtra."

"Cette commission n’a pas lieu d’être"

À l’origine d’une pétition visant à protéger le Sauvage et ayant récolté un peu moins de 5 000 signatures, Michael Rouge ne voit pas la Commission Citoyenne du Folklore d’un bon œil. "La Commission n’a pas lieu d’être, affirme-t-il. L e folklore n’appartient pas qu’à la Ville mais plutôt aux 30 000 Athois. À titre personnel, j’estime qu’un référendum serait plus juste."

Malgré la présence des manifestants, ceux-ci étant toutefois tenus de rester à l’extérieur du bâtiment, la séance a pu débuter en toute sérénité. Laurent Dubuisson, historien et conservateur de la Maison des Géants, a ouvert cette première session en rappelant les objectifs de la Commission Citoyenne du Folklore. Comme la ville l’avait précisé dans un communiqué, celle-ci a pour but "d’examiner, dans la sérénité et le débat d’idées, la problématique du blackface au sein de la Ducasse d’Ath, à savoir les personnages du Sauvage et du diable Magnon."

Les soixante membres qui la composent -dix représentants du folklore, dix représentants de la société civile et quarante citoyens athois ayant participé à l’enquête "Le Sauvage, si on en parlait ?" – ont ensuite assisté à un rappel de la méthodologie de la Commission. La Ville a également fait appel à des facilitateurs pour fluidifier le débat.

Par souci de transparence, un communiqué résumant la séance paraîtra dans les jours à venir. La prochaine réunion, elle, est fixée au 26 mars.