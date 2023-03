Au départ, l’association regroupait moins de dix pêcheurs. À présent, avec le comité composé de Jean-Christophe Dupas, Frédéric Naessens, Gaétan Vanneste et Christophe Maertens, elle compte une cinquantaine de membres actifs ainsi qu’une dizaine de jeunes âgés de 14 à 20 ans.

L’équipe propose des sorties autour de la passion pour la pêche, voire des séjours en groupe, dans des domaines atypiques, aux Pays Bas, au Luxembourg, en Irlande ou en France (Vosges, Dordogne, Hauts de France). L’association offre ainsi des occasions exceptionnelles à ses membres de sortir le plus gros poisson de leur vie.

Perpétuer l’amour de la pêche

"Notre vocation est vraiment de faire perpétuer l’amour de la pêche, soulignent les membres du comité. Nous développons des projets autour de notre passion. Nos rencontres et parties de pêche sont l’occasion d’échanges, de conseils, de partages d’expériences, d’apprentissages, etc."

La nouvelle initiative de l’association était de proposer une bourse de matériel de pêche pour satisfaire de nombreux adeptes de ce sport. "En plus de permettre aux pêcheurs confirmés de trouver du matériel plus pointu pour la carpe, la mouche, le carnassier… nous voulons aussi permettre à des (jeunes) débutants de s’équiper à des prix très abordables. Ce rendez-vous est également un moyen de nous faire connaître. Ici, toutes les pratiques de pêche sont représentées: la pêche au leurre, au coup, à l’anglaise, au toc. Chacun peut y trouver son compte."

Début mars, pour la première édition de la bourse de matériel, ils étaient une trentaine d’exposants et de nombreux visiteurs à avoir rallié la salle du café "Le Peuple" à Dottignies pour y dénicher canes, moulinets, amorces, etc. C’était aussi l’occasion de discuter du matériel et d’en tester.

Prochaine édition en novembre

"Cette première manifestation faisait office de test et nous sommes ravis du résultat. L’ambiance de franche camaraderie autour de cette passion était au top !"

Fort de ce succès, l’association peut dès lors annoncer la prochaine édition en novembre, ainsi qu’un grand rassemblement, le premier samedi du mois de mars de l’année prochaine, dans une plus grande salle sur Mouscron.