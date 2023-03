Le carnaval de Péruwelz marque des points

Il y avait du monde sur le forum péruwelzien. Il faut dire que les Casseux, Crocheux, Bourgeoises, Irlandaises, Irlandais, Cavalières et Tanneux ont pu compter sur la présence des géants de Bon-Secours mais aussi de nombreux enfants, qui étaient les invités d’honneur pour la première fois et qui ont répondu à l’appel.

"On peut parler de réussite pour cette première avec les enfants, confiait Sylvie Platteau, du groupe des Irlandaises, qui a initié l’idée de proposer des animations aux plus jeunes. Il nous semblait logique, afin de créer encore plus d’animation au centre-ville, de faire venir les enfants dans notre carnaval. L’année prochaine, on essaiera d’étoffer encore un peu plus ce moment qui leur est destiné."

De son côté, Stéphane Mercier avait proposé son aide pour encadrer les activités sur la Grand-Place. "Le carnaval de Péruwelz va encore grandir. Perpétuer le folklore est important. Il ne faut pas aller trop vite, mais la présence des enfants sera un élément crucial pour le futur."

Vers 15 h, les différentes confréries ont donc rallié la Grand-Place pour un rondeau musical de haut vol. Geneviève Kensier et ses Bourgeoises n’ont pas hésité à aller chercher les enfants pour participer au rondeau. "Tout le monde est heureux, c’est une belle réussite, aussi bien sur le plan de la météo que des animations, soulignait Geneviève. De la publicité avait été faite dans les écoles pour réunir un maximum d’enfants et c’est une bonne chose pour notre carnaval."