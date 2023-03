Comines : le deuxième "salon de l’emploi et de la formation" arrive

"L’an dernier, explique Frédéric Hallez, coordinateur REZO, le salon a accueilli plus de 150 étudiants et 200 personnes en charge d’emploi. Parmi ceux-ci 77,6% habitaient la commune de Comines-Warneton ; 50% étaient en recherche d’emploi et 44% travaillaient. Pour cette deuxième édition, une vingtaine d’entreprises locales qui recrutent et une dizaine de centres de formation seront sur place. Afin de mieux se préparer à rencontrer les recruteurs, les organisateurs proposent également une assistance à la rédaction de curriculum vitae."