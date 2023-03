Comines : décès inopiné de Mireille Baelen, à 87 ans

La défunte s’est investie dans diverses associations: la pesée des nourrissons ONE, le magasin Oxfam, le catéchisme, Vie Féminine, la piscine et le club des Espadons, le club de judo, etc. Son sourire, sa bienveillance et sa grande gentillesse ont illuminé ceux et celles qu’elle a côtoyés.

Ses funérailles se dérouleront en l’église de Comines, le jeudi 16 mars. Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.