Templeuve: clôture en beauté pour le comité de l’Étoile

"La saison 22-23 de "l’étoile" se clôture sur un beau succès " confie Joël Van Eeckhout au terme du rendez-vous qui a rassemblé 160 convives. " On a reçu de nombreux compliments pour le repas, en particulier la viande fournie par Yves et Valérie Hendoux ". Si la mission du jour était bien différente de celle d’illuminer le village, les membres ont bien assuré tout en recevant l’aide de personnes issues d’autres associations. " Globalement le comité est heureux de cette édition après quelques années compliquées. Et c’est toujours plaisant de se savoir soutenu par les habitants de Templeuve. Certains même, empêchés, nous ont transmis leurs encouragements". Quant à l’objectif pour les illuminations de décembre prochain ?: " C’est de pouvoir à nouveau illuminer toutes les rues comme avant la crise énergétique, le tout en poursuivant les investissements et le passage à l’éclairage LED. Ce qui est sûr c’est que travail ne fait pas peur à notre équipe d’illuminés " conclut avec humour Joël.