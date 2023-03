" 113 magasins en gestion propre sont fermés, 15 sont ouverts", a précisé un porte-parole de l’entreprise. Depuis mardi, les travailleurs de l’enseigne au Lion se croisent les bras pour marquer leur désaccord après l’annonce de la direction de vouloir faire passer sous franchise ses 128 magasins intégrés. "Il s’agit de la seule option pour continuer à investir dans un avenir durable pour Delhaize", soutient celle-ci. En Wallonie picarde, l’impact de cette fronde se mesure par cinq fermetures prolongées, qui concernent les supermarchés d’Ath, Lessines, Tournai, Mouscron et Enghien (le magasin de Frasnes n’est pas concerné, puisque déjà franchisé).

Dans la galerie marchande des Bastions, plusieurs représentants syndicaux et travailleurs bloquaient l’accès au supermarché tournaisien, devant des clients plus tout à fait surpris par le bras de fer qui s’est engagé en début de semaine. "Les syndicats attendent du monde politique qu’il pose des actes face à l’attitude des multinationales qui abusent de la loi", a indiqué de son côté Myriam Djegham, secrétaire permanente Commerce à la CNE, à l’issue d’une rencontre, vendredi matin, entre les représentants du personnel de la chaîne de supermarchés et le gouvernement wallon à Namur.

Samedi matin, le personnel a lancé une pétition pour le maintien des magasins en gestion propre. Elle rassemblait 2 300 signatures vers 9h00. Un conseil d’entreprise extraordinaire est prévu mardi prochain, d’ici là les magasins devraient garder portes closes.