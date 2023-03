- La démission du président du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing, Valéry Gosselain, aura d’autres répercussions

"J’adore mon boulot !"

Non, ce que l’avocat anvinois visait, ni plus ni moins, c’est le poste de bourgmestre dans sa commune. Le choix de celui qui s’était mis en retrait de sa fonction en janvier, apparaît donc d’autant plus surprenant. "Pourtant, cela remonte à l’été 2022. Je leur avais dit, au niveau du parti. J’ai 46 ans, dont vingt-trois de politique passés dans l’exécutif. J’estime avoir fait le tour de la question, j’ai un chouette boulot dans lequel je m’épanouis totalement. On a une super équipe, on cartonne." Il était prêt néanmoins à aller jusqu’au bout de son mandat. Les remous autour de la gestion du CPAS n’ont fait qu’accélérer les choses: "J’assume certains défauts, comme mon interventionnisme, mais depuis ma longue lettre de doléances, rien n’a changé, contrairement à ce que j’espérais, dans le fonctionnement. Cela a même empiré, la situation est catastrophique, les marchés publics n’ont pas été reconduits (chèques-repas non payés, téléphone fixe qui serait coupé à la maison de repos…) et les factures ne sont plus réglées. Je ne peux pas imaginer retourner dans une administration qui ne fonctionne pas. Mon seul regret, c’est qu’on n’ait pas fait appel à un audit externe, plutôt qu’à Mensura." Même si Valéry Gosselain ne quitte pas le MR (il reste chef de groupe à la Province et ne se conçoit "que dans le libéralisme" – réponse à ceux qui le voyaient accompagner Jean-Luc Crucke aux Engagés), cette décision, qui sera actée au mois d’avril, aura indirectement d’autres incidences au niveau du conseil communal. Si la rumeur insistante de la toute prochaine démission de l’échevin des Travaux, André Duthy, se confirmait, un membre d’Horizon Citoyen ferait alors son entrée au conseil et le MR (parti de 14!) se retrouverait à onze contre dix. Un peu court, d’autant qu’on n’est pas à l’abri d’autres surprises…

"Ouvrir la majorité à deux personnalités d’expérience"

"Mon départ n’a pas de consé quences directes, puisque les statuts internes de la locale du parti m’avaient contraint à abandonner le mandat de conseiller. Mais la composante de la majorité, et le pacte, peuvent être revus jusqu’au 30 juin 2023. Les négociations peuvent commencer. Nous avons usé tous nos candidats… Pour ma part, le MR doit ouvrir la porte au PS de Michel Devos ( NDLR: langue aurait déjà été prise !) qui a montré ses compétences, mais, en demandant pourquoi pas aussi, à Jacques Dupire, de reprendre, avec son éclairage, l’échevinat des Finances. C’est notre point faible, à Frasnes ! " Que va-t-il se passer maintenant, tandis que la démission de M. Gosselain libère le poste de président de CPAS ?

– Il reste à un MR. Qui ne doit pas nécessairement avoir été élu, et peut venir de la société civile (mais qui accepterait, sans aucune expérience, dans la situation actuelle ?) ;

– Un échevin libéral prend la place, mais ne peut pas cumuler. Il faudrait céder la place de conseiller à un Horizon Citoyen cette fois… à moins de déroger bien sûr à la règle ;

– Dans une majorité élargie, Michel Devos (PS) devient président du CPAS, en plus d’autres fonctions scabinales.

"La décision de mon départ appartient à moi, et à moi seul, ajoute Valéry Gosselain, qui assure que le MR frasnois ne lui a pas forcé la main: Personne d’ailleurs, à part ma compagne, n’était au courant…", conclut celui qui dit avoir "le blues des élus ". Il n’est apparemment pas le seul !