Plus d’optimisme qu’il y a un mois pour l’avenir de l’école Arthur Haulot à Tournai

En réponse à une question de la conseillère communale Léa Brulé (Ensemble), l’échevin de l’enseignement a exposé les perspectives à moyen et long terme pour l’école. Jean-François Letulle assure que le collège communal travaille sur l’option d’un retour de l’école au boulevard des Combattants. L’école a une identité forte ; en un peu moins de huit ans, elle a doublé sa population scolaire. "L’équipe est exemplaire. Dans le contexte d’un phénomène de dénatalité en FWB, c’est juste exceptionnel".

La solution provisoire prise en situation de crise ne pourra pas s’éterniser. "La question de choix stratégiques se pose désormais". Un contact a déjà établi avec la FWB pour maintenir administrativement le numéro fase (l’identification de chaque école et de ses implantations) de l’établissement afin d’éviter qu’il ne soit fusionné avec celui de Vaulx.

Dans le cas contraire, ça signifierait la disparition pure et simple de l’école. "Il faut qu’on nous donne la certitude de pouvoir garder ce numéro. Mais on est assez confiants car il s’agit d’une circonstance exceptionnelle".

Le bâtiment du maternel pourra être maintenu

On en sait davantage sur l’état des bâtiments grâce aux rapports d’expertise.

La partie qui accueille la section primaire nécessitera des travaux de rénovation assez conséquents. Mais on ne parle plus de démolition. "Ces travaux doivent être chiffrés. Nous prioriserons ces dossiers dans un prochain appel à projets". L’ensemble du réseau d’égouttage devra être refait. Ensuite, la stabilité du bâtiment devra être envisagée avec réfection de la charpente ainsi que de la toiture.

La partie maternelle de l’établissement, ainsi que la crèche, ne devront pas subir de déménagement. "C’est plutôt une bonne nouvelle, car ce n’était pas gagné d’avance. Il ne fau dra donc pas délocaliser ces deux sections".

Des classes mobiles à moyen terme

À court terme, les travaux d’égouttage nécessaires devront être réalisés sur le site d’Arthur Haulot. La salle de psychomotricité devra être détruite.

Quid à moyen terme ? La prochaine rentrée scolaire se fera de la même façon qu’actuellement, sur le site de Vaulx. "Mais on ambitionne de rapatrier les enfants et les enseignants sur le site principal avec des classes mobiles provisoires et dans un environnement sécurisé aussi agréable que possible".

Et à plus long terme ? "Il s’agira de lancer un chantier de rénovation et de réaliser les aménagements nécessaires". Les incertitudes portent sur les moyens financiers qui pourront être obtenus. "La partie n’est pas encore gagnée, mais on est déjà plus optimistes aujourd’hui qu’il y a un mois. On va essayer de tout faire pour maintenir une école avec l’équipe en place".

La navette de bus jusqu’en juin au moins

Quid à la rentrée prochaine de l’organisation de la navette de bus qui transporte actuellement (jusqu’en juin) chaque matin et après-midi les enfants entre Tournai et Vaulx ? "On ne sait pas encore répondre à cette question maintenant", indique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Qui fait comprendre que si l’école obtient le feu vert de l’administration de la FWB pour continuer à fonctionner comme actuellement ("on a des contacts réguliers avec le cabinet ministériel"), des pistes de solutions pourraient être trouvées à ce niveau.