Paul-Valéry Senelle deviendra en mai directeur financier de la ville de Tournai

Licencié en sciences économiques, il a travaillé deux ans dans le domaine bancaire, réalisé une vingtaine d’années au SPF Finances, a été détaché du ministère des Finances auprès du cabinet du ministre Daerden avant de rejoindre le cabinet de Rudy Demotte (alors bourgmestre) comme conseiller budgétaire.

"Ce sont mes aptitudes de base qui, je pense, pouvaient me permettre de me rendre le plus utile pour l’administration. Ceci d’autant plus qu’on sait tous que, durant les prochaines années, il y aura de gros défis à relever en matière de finances communales, d’équilibre budgétaire, de gestion de la dette, de gestion de la comptabilité, de fiscalité communale. C’est l’intérêt général qui a toujours primé chez moi dans l’exercice de toutes mes fonctions passées."

L’unanimité au sein du conseil communal

Au terme de la procédure de recrutement, avec appel ouvert à l’extérieur (une dizaine de candidats avaient postulé), M. Senelle a très brillamment réussi ses examens.

Lundi soir, lors d’une séance du conseil communal qui s’est tenue à huis clos, il a obtenu l’unanimité des voix. "Cette unanimité me fait beaucoup plaisir. Ça signifie que les conseillers, tous partis confondus, adhèrent à ma démarche. Comme j’ai été conseiller du bourgmestre (socialiste) de Tournai, j’ai clairement une étiquette politique,

Mais je suis au-dessus de ça et je pense que ce vote le démontre".

Au cours de sa carrière de directeur général, Paul-Valéry Senelle gardera en mémoire les quelques mois pénibles en pleine crise sanitaire. "Humainement, c’était une incroyable période.

À travers toutes les équipes communales, ça a été un moment très fort de l’administration qui m’a profondément marqué. Grâce à l’implication des équipes, grâce à l’adhésion des citoyens, on a pu mettre en place un des plus grands centres de vaccination en Wallonie".

"Notre binôme fonctionne bien"

Paul-Olivier Delannois a conscience de perdre un directeur général avec lequel s’est instauré un grand climat de confiance. "Notre binôme fonctionne très bien, sur la base d’un grand respect. Chacun sait toujours rester à la place qui est la sienne: un qui fait de la politique, l’autre qui fait de l’administratif. J’ai connu énormément d’exemples à Tournai ou ailleurs, où chacun avait du mal à trouver sa place", assure le bourgmestre. Qui rappelle que le poste de directeur financier est spécifique au sein de l’administration. "Le directeur général a la mainmise sur l’ensemble du personnel, sauf sur le directeur financier qui dépend directement du collège."

Pour rappel, Thierry Lesplingart, directeur général en titre, est (jusqu’en juin 2024) chef de cabinet du bourgmestre depuis 2018.

Nicolas Desablin est directeur adjoint ff.

Quand Paul-Valéry Senelle entrera en fonction en qualité de directeur financier, il faudra donc désigner un nouveau directeur général faisant fonction car aucun des deux postes ne sera libéré en 2023.