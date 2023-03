Le Tournai d’avant: et le tram cisailla le château à rats à Kain

Ce n’est pas toujours une chance pour cette commune que d’accueillir le "railway". En effet, la ligne vers Jurbise, durant une trentaine d’années dès 1848, aux vestiges encore visibles ça et là, ne fait, sans point d’arrêt, que traverser la rue Albert et la chaussée de Renaix à grand renfort de signaleurs et passages à niveau.

Le tram fut une aubaine pour les industries locales mais aussi pour ceux qui se rendaient au Mont, en pèlerinage ou en promenade. ©ÉdA

La ligne à voie unique vers Renaix, ouverte en 1887, est plus intéressante. Car elle comporte une gare, située de part et d’autre de Tournai (à 3064m), et le point d’arrêt d’Obigies (à 2899m), avec des raccordements industriels favorables à l’économie locale qui y recourt évidemment.

Ce qui révolutionne le quotidien des habitants, c’est le tram, incontestablement.

Tout droit

Le Conseil Communal kainois est près de ses sous. En avril 1893, il refuse de payer sa participation de 50 francs au kilomètre dans le cadre du passage de la ligne de trams vers Frasnes. Et il ne délie pas plus les cordons de sa bourse en décembre 1893, bien que la demande soit reçue avec bienveillance, lorsque le patron du vélodrome de la chaussée d’Audenarde et le directeur de l’Institut Kneipp rue du Saulchoir sollicitent la création d’une ligne de trams chevaux. Elle ne verra jamais le jour.

Très grosse ferme, fortifiée puisqu’entourée de douves, qui ne résista pas à la modernité due au tram qui la coupa en deux. ©ÉdA

Pourtant, il cède en 1896, face aux bienfaits du vicinal, après avoir obtenu toutes les garanties sur l’assiette des emprises dans la commune

En 1902 s’ouvre Frasnes et Kain. Ici, la mise en place du tracé n’est pas sans embûches. Celles-ci apparaissent lorsque le tracé vers le Mont-St-Aubert se heurte à une grosse et très ancienne ferme, que chacun appelle familièrement "l’catieau à ra’ts".

Elle érige ses hauts murs de briques sur cette route vers le Mont, l’obligeant ainsi à un brusque crochet à angle droit pour l’éviter avant de reprendre, après un autre tournant, sa ligne droite. Il est évident que, pour les attelages, ce crochet n’était pas un obstacle complexe.

Pour le passage aisé du tram qui y transitait huit fois par jour, une tranche de la cense fut démolie. ©ÉdA

Alphonse Agnessens, dans son ouvrage "Vivre à Kain", décrit avant 1900 "ce brutal parallélépipède large d’une quarantaine de mètres et profond de dix, aux faces uniformément hérissées d’un crépi grossier, noirci, encrassé, que quelques fenêtres aux vitres éteintes trouaient ici et là. A l’arrière, la construction baignait dans des douves larges de trois enjambées et propices aux grenouilles et aux rats, d’où son surnom".

La petite histoire garde le souvenir "que cette cense était habitée, au XIXe siècle, par deux frères dont l’un marié, qui avaient la réputation d’être riches. Un jour, le célibataire disparut définitivement ; parti en voyage, prétendit le couple, et on l’oublia. Mais quand, vers 1925, on abattit ce qui restait du château à ra’ts, les ouvriers trouvèrent dans l’épaisseur des fondations, un cadavre, celui du frère, en voyage… définitif".

Revenons à notre tram que l’obstacle n’arrêta point: on ne sait trop quel fut l’arrangement avec le propriétaire, mais l’entreprise coupa net en deux l’antique château réduit à deux moitiés voisines.

Cet exemple fut suivi par la route ; cette fois, après en avoir expulsé les habitants, on rasa ce qui restait du château-à-rats en1925, et le pavé s’en alla tout droit.

Le "K" qui devint le "3", dont le terminus était à l’Alouette, eut ses heures de gloire. Mais il ne pouvait rien contre le modernisme et, en 1952, les bus le remplaceront définitivement.