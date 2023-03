Une analyse des lieux a fait apparaître qu’une même voirie est référencée rue du Haut Rejet à Havinnes (côté droit) et Petit Chemin à Béclers (côté gauche), et qu’une partie de la rue du Haut Rejet porte également la dénomination Petit Chemin.

Pour rectifier les incohérences dans les numérotations, le conseil communal de Tournai a voté lundi la proposition de maintenir la dénomination rue du Haut Rejet pour la partie de voirie située entre l’intersection avec la rue du Vert Bois et une partie de la rue, et Petit Chemin pour le reste de la voirie jusqu’à l’intersection avec la rue de Thimougies. La rue du Haut Rejet à Havinnes sera renumérotée, et deux nouveaux codes de rue seront créés pour la rue du Haut Rejet à Béclers et le Petit Chemin à Havinnes.

"On écrira à chaque habitant pour signaler le changement, pour lui indiquer quelle est sa nouvelle numérotation. On l’invitera à se déplacer à l’administration communale avec sa carte d’identité et son code pin pour changer l’adresse sur la puce", indique Paul-Valéry Senelle, le directeur général ff.