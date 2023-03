Cinq trains vont reprendre du service entre Tournai et Lille

Mais Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité, a annoncé mardi une embellie prochaine sur cet axe Tournai-Lille suivi par un groupe de travail formel entre la SNCB et la SNCF. "La SNCB y est représentée par la direction qui gère les partenariats avec les pays voisins. En règle générale il y des réunions sur l’offre et la qualité trois fois par an, en janvier, en juin et en septembre".

La SNCB confirme que la gestion de la Ligne 94 est complexe dans le sens ou le moindre incident peut avoir un impact sur les autres trains. Une problématique typique à cette ligne est le manque de conducteurs de trains français. À cet égard, le ministre est en mesure d’annoncer une bonne nouvelle: cinq trains qui ne roulaient plus à cause d’une pénurie de personnel du côté de la SNCF vont de nouveau rouler à partir du 17 avril 2023: les Lille-Flandre – Tournai de 17h32, Tournai – Lille de 16h49, Tournai – Lille de 18h22, Lille – Tournai de 19h08 et Tournai – Lille de 20h21.

Pour rappel, en raison de travaux réalisés par le gestionnaire du réseau ferroviaire à hauteur de Froyennes ainsi qu’entre Froyennes et la frontière française, la circulation des trains sera totalement interrompue les deux premières semaines d’avril entre Tournai et Lille Flandres et entre Tournai et Mouscron.