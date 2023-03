Le printemps d’Art et Essai est un peu islandais

On reste (un peu) dans les pays nordiques avec Rose, de Niels Arden Oplev, qui met en scène le parcours d’un groupe de touristes danois, dont deux sœurs dont la relation va être mise à l’épreuve, qui voyagent en bus jusqu’à Paris ; Du 30/03 au 4/04.

Plusieurs longs-métrages présentés dans notre dernière chronique restent à l’affiche: Metronom (12 et 14/03), The Inspection (9 et 12/03), La Petite bande (11/03), Un amour de cochon (11,12, 18 et 19/03).

Dans Retour à Séoul, de Davy Chou, une jeune femme adoptée par un couple français, décide de retourner dans son pays d’origine, la Corée du sud, à la recherche de ses parents biologiques. Le long-métrage était à Cannes dans la sélection "Un certain regard" comme Metronom, du Roumain Alexandreu Belc, qui nous replonge dans les années Ceausescu et sa Securitate de sinistre réputation.

The Inspection, d’Elegan Bratton, avec Jeremy Pope, nous montre le parcours d’un jeune noir homosexuel qui s’engage dans les Marines, "où il va trouver une force et un soutien inattendus." La Petite Bande, de Pierre Salvadori, réunit cinq jeunes ados qui veulent faire sauter l’usine qui pollue leur rivière. Avec l’acteur belge Laurent Capelluto.

On retrouve aussi trois autres œuvres présentées au Ramdam: le film d’animation Interdit aux chiens et aux Italiens, d’Alain Ughetto (du 15/03 au 2/04), Le Bleu du caftan, de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, avec Lubna Azabal, prix de la meilleure fiction au festival tournaisien (du 29/04 au 4/04) et Dalva, d’Emmanuelle Nicot, qui traite du sujet de la pédophilie, projeté uniquement lors de la soirée d’ouverture à Lille (du 22/03 au 4/04).

Autre long-métrage belge: Ailleurs si j’y suis, de François Pirot (du 15/03 au 2/04), où Mathieu (Jérémie Rénier), sur un coup de tête, s’enfonce dans la forêt devant chez lui… pour y rester.

Deux films anglo-saxons très attendus sont aujourd’hui présentés dans le cadre d’Art et Essai: The Son, de Florian Zeller (Oscarisé pour The Father), sur la crise de la quarantaine, avec Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony Hopkins… À voir jusqu’au 28 mars. Et The Whale, le dernier Darren Aronofsky ( Requiem for a Dream, Black Swan…), un "huis clos viscéral" avec Brendan Fraser. Jusqu’au 3/04.

Côté français, on pourra découvrir Youssef Salem a du succès, de Naya Kasmi, avec Ramzy Bedia, qui sort des rôles comiques pour jouer un écrivain confronté à une reconnaissance inattendue, et Noémie Lvovsky. Jusqu’au 21/03. Et enfin, Un hiver en été, de Lætitia Masson, drame écologique où dix personnages sont surpris par un froid glacial, en plein été. Avec Benjamin Biolay, Élodie Bouchez, Nicolas Duvauchelle, Judith Chemia… En sortie nationale, du 22/03 au 4/04.

Un très bon cru printanier !

wwwmaisonculturetournai.com