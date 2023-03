Cinq supermarchés Delhaize fermés ce mardi en Wallonie picarde

Cinq supermarchés sont fermés ce mercredi en Wallonie picarde: ceux d’Ath, de Mouscron, de Tournai, d’Enghien et de Lessines. Très rapidement, un mouvement de grève s’est mis en place ce mardi matin. "Les travailleurs ont spontanément décidé de fermer les magasins. Ils sont choqués parce qu’ils se rendent compte qu’un potentiel Mestdagh-bis ( NDLR: du nom du groupe qui avait annoncé pareille mesure il y a quelques mois) se profile", indique la permanente Setca Rita Liebens.

"Gagner encore plus d’argent"

À Tournai, on assure que personne n’était au courant de la décision de passer tout le réseau intégré en franchisé. Le magasin des Bastions a même ouvert ses portes normalement, avant de vite les refermer en apprenant la nouvelle annoncée lors du conseil d’entreprise extraordinaire. La grande majorité des magasins du pays ont débrayé les uns après les autres: "Tous les clients qui se sont présentés ne sont d’accord avec notre action, mais beaucoup la soutiennent, notamment parce que certains ont connu personnellement ou dans leur entourage la même situation, ou encore parce qu’on a beaucoup parlé de la perte des avantages pour les salariés dans les enseignes qui ont connu le même passage."

Selon la direction, en choisissant un seul modèle de magasins, Delhaize pourra s’adapter avec flexibilité à un marché en évolution rapide.

Du côté du personnel, on ne comprend pas: "Le groupe est en bonne santé financière, il réalise d’importants bénéfices. La décision de franchiser les magasins intégrés n’a seulement pour but de gagner encore plus d’argent."