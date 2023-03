Un nouveau concert du chanteur tournaisien Christian Bécart au Conservatoire, le vendredi 24 mars (vidéo)

Le tournaisien est ravi de partager la scène, avec ses fidèles amis, Jean-Marie Carlier au clavier et Patrick Hanappier au violon et à l’alto. "C’est très agréable de jouer en étant tous les trois ultra-connectés et dans une certaine symbiose. Tout est fluide et l’on se comprend très facilement", confie Christian Bécart qui sortait un album "Empreintes", retraçant ses 50 années de chant en décembre dernier.

Le trio va d’ailleurs reprendre quelques-unes des pépites de ce dernier album mais également huit nouvelles chansons complètement inédites. "Le fil rouge du concert est en quelque sorte, se dire que tout ce que l’on vit ne peut prendre sa pleine valeur que si c’est partagé avec humilité. La chanson n’est réussie que si on est éveilleur de quelque chose" explique le chanteur-guitariste. Ce concert empreint d’émotions s’adresse à toutes les générations, "On a ri, on a pleuré, on a chanté, on a aimé…, un témoignage qui m’a marqué et qui définit parfaitement mes concerts " raconte le tournaisien. Les musiciens vont jouer au conservatoire de Tournai "c’est la salle la plus scénique dans laquelle j’aurai eu l’occasion de jouer. Elle est très belle avec un beau son. Il y aura d’ailleurs une captation sonore". Un partage de chansons engagées et engageantes pendant un peu moins de deux heures sera au rendez-vous.

Concert le vendredi 24 mars, à 20h au conservatoire de Tournai. Réservation souhaitée par Messenger, par mail (christian.becart@skynet.be) ou au 0475924241 – paf 10 € à l’entrée.