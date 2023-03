Premier concert d’après Covid pour le groupe tournaisien les Mauvais Sujets qui chante pour Lyzéa, une fillette de 7 ans, souffrant du syndrome d’Ondine (Vidéo)

Les Mauvais Sujets, soit Bruno Delmotte (chanteur) entouré par Pierre Hottekiet à l’accordéon et Benoït Jeudy à la guitare… ©EdA

Constitué à l’origine par un duo de Tournaisiens - Bruno Delmotte pour le chant et Benoît Jeudy à la guitare - le groupe a rapidement accueilli en son sein l’accordéoniste Pierre Hottekiet, également bien connu dans notre région, notamment pour ses nombreuses participations à l’Artifoire.

Celui-ci apporte, avec son piano à bretelles, une touche inédite et pour le moins originale au répertoire du grand Georges.

Preuve de la qualité des interprétations données par le groupe tournaisien, celui-ci a eu le privilège d’être accompagné, lors d’un concert en août 2017, par Joël Favreau, guitariste accompagnateur de Brassens à partir de 1972.

Un premier concert d’après Covid

Comme tous les artistes, les membres de l’ensemble les Mauvais Sujets ont subi de plein fouet la crise sanitaire et son lot d’interdictions. Si bien qu’on n’a plus eu l’occasion de les voir sur scène depuis au moins trois ans.

Le concert que proposera le groupe tournaisien le 15 avril prochain se veut donc un événement à plus d’un titre.

Lyséa, atteinte du syndrome d'ondine nécessite des soins importants... ©Com.

D’une part, parce qu’il s’agit, comme nous l’écrivons plus haut, d’un retour sur les planches après une trop longue absence, mais aussi - et surtout, insistent les membres du groupe - parce que les bénéfices de ce récital seront intégralement reversés à l’ASBL "tous ensemble pour Lyzéa petite Ondine".

Une association qui doit son nom à une petite fille qui aura sept ans en avril prochain et qui souffre du syndrome d’ondine, une maladie génétique rare (un cas sur 200 000 naissances) touchant le système respiratoire.

L’ASBL, créée à l’initiative des parents de la petite Lyzéa, a pour but de faire connaître l’existence de cette maladie, mais aussi de récolter des fonds en vue de soutenir la recherche sur cette maladie. Il s’agit également de contribuer au paiement des nombreux soins tant médicaux que paramédicaux requis pour permettre à Lyzéa de mener une vie aussi confortable que possible. Dans le cas d’espèce, le terme "confort" n’est certainement pas un luxe… Le nom du syndrome dont souffre la fillette vient de celui donné à la nymphe Ondine par la légende. Celle-ci aurait puni son mari volage en lui ôtant la possibilité de respirer de par lui-même, avec pour conséquence qu’il mourut durant son sommeil. L’initiative de l’organisation de ce récital revient au Lion’s club de Mons-Colfontaine qui assure notamment le patronage de l’ASBL.

Le concert Brassens avec Les Mauvais Sujets sera suivi d’un souper, le samedi 15 avril, à 17h en la salle Calva, 39, chaussée Roi Baudouin, à Saint-Symphorien. Et si nous en parlons dès aujourd’hui, c’est parce qu’il est important de réserver sans tarder. Prix: entrée concert: 15 € – gratuit pour les moins de 12 ans, concert + repas (buffet porchetta ou poulet): adulte 30 € – 12 € enfants de moins de 12 ans. Pour les réservations, vous pouvez faire cela soit par mail avec nombre de participants et le choix du menu à tousensemblepourlyzea@gmail.com soit par téléphone au 0494/163 036 après 17 h. Inscriptions et paiements avant le 2 avril sur le compte de l’A.S.B.L.: BE86 0004 7703 1650