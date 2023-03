Herseaux : Lumière et quiétude pour José Beghein, à la Loggia dell’Arte

L’homme peint depuis toujours. S’il fut attiré par l’huile dans un premier temps, c’est dans l’aquarelle qu’il a trouvé l’équilibre qu’il cherchait.

Depuis sa première exposition individuelle en 2005, le peintre a participé à plusieurs ateliers: "Le tube", "Le Clair-Obscur", le CRAM et a co-fondé le groupe "Aquarellistes En Nord" pour se spécialiser en aquarelle, sa passion.

L’artiste, membre d’un groupement des sociétés d’aquarelle, fréquente le groupe "Urban Sketchers" une communauté mondiale de dessinateurs qui se consacre à la pratique du dessin sur place.

Paule Duquesne, responsable du salon la Loggia Dell’Arte a décidé de présenter les aquarelles de José Beghein dans une exposition intitulée"Lumière et quiétude", visible jusqu’au dimanche 26 mars.

"Je pense que ces éléments sont présents dans mes aquarelles. La peinture à l’eau sur papier demande une technique irréprochable et un parfait mélange entre les pigments et l’eau. C’est passionnant de faire un dessin avec un effet qui ne se réalisera qu’une fois et que l’on ne peut pas retravailler. Un grand aquarelliste australien dit que"l’aquarelle se peint tout seul si on la laisse faire"", déclare l’aquarelliste.

L’exposition rassemble une vingtaine d’aquarelles qui éclaireront la Loggia et ses visiteurs de leur lumière et de leur sérénité.

De plus, l’artiste propose de peindre en direct, un dessin aquarellé. Ce moment de poésie-action se déroulera le samedi 11 mars de 17h à 19h.

Art Salon Loggia Dell’Arte, impasse Saint-Maur, 18 à Herseaux (en face de l’école Philippe Geluck) – https ://www.loggiadellarte.be