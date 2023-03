Deux artistes unis dans l’art et la vie exposent à Estaimbourg

Dans la foulée d’une exposition qu’il a présentée à Knokke le mois dernier, Christian Carrette a posé 54 toiles aux cimaises du château d’Estaimbourg. Si, dès l’enfance, l’artiste se sent prédisposé à la peinture et au dessin, ce n’est qu’à la cinquantaine bien sonnée qu’il entamera son parcours artistique. Celui-ci se compose notamment de 8 années de formation aux académies de Mouscron, Menin puis Courtrai et d’une quinzaine d’années d’une production riche et variée qui lui a permis d’intégrer le Cercle Royal Artistique de Mouscron et d’exposer en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Si les portraits féminins y occupent une place de choix, son inspiration le conduit vers des domaines multiples avec un égal bonheur. On pointera notamment des paysages aux atmosphères impressionnistes qui flirtent même parfois avec l’abstrait ou encore des œuvres réalisées sur une très originale base structurée selon une technique qu’il maîtrise parfaitement.