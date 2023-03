Des économies radicales sur l’extinction de l’éclairage la nuit, à Celles : "une mesure salutaire"

Le prix du kilowattheure a triplé

Puisque le conseil communal se prononçait sur l’éclairage public, Michaël Busine a sauté sur l’occasion pour présenter (via des données chiffrées) les économies réalisées par la commune grâce à l’extinction des feux prononcée fin 2022. Rappelons d’abord que Celles dépend de deux réseaux différents: Ores Mouscron pour Celles, Escanaffles et Pottes et Ores Assets pour Molenbaix, Velaines et Popuelles. La commune vit donc à deux rythmes différents également. "Le premier est une extinction constante de minuit à 5 heures, sept nuits sur sept et le second de 23h à 6h, sauf les deux nuits du week-end", indique le bourgmestre. "Concrètement, le coût énergétique est passé de 7 à 20 centimes le kilowattheure le jour et de 5 à 12 centimes la nuit entre janvier 2022 et janvier 2023, soit trois fois plus cher. On aurait pu assister à une véritable explosion des coûts pour la commune."

Mais la consommation a largement diminué

Explosion qui n’est pas à l’ordre du jour, puisque Celles a décidé (comme beaucoup d’autres communes) de couper l’éclairage public la nuit. "C’est un choix qui porte aujourd’hui ses fruits", estime Michaël Busine, avant de l’étayer par d’autres données chiffrées. "Notre consommation d’électricité a fameusement diminué, ce qui n’a pas beaucoup fait grimper nos factures. Elles sont passées de 4 476 à 5 339 euros pour Ores Assets et de 2 607 à 2935 euros pour Ores Mouscron, soit des coûts énergétiques en hausse de 15%. Si on avait dû se résoudre à payer le triple des factures de janvier 2022, les conséquences auraient été fâcheuses pour la commune."

Ores coupe l’éclairage jusqu’au 31 mars. Et à la fin du mois ? Le gestionnaire du réseau de distribution est prêt à prolonger la mesure. La commune se dit prête également à poursuivre l’extinction de l’éclairage nocturne. "Après quelques mois d’expérimentation, les retours négatifs sont presque inexistants. Les faits de vol n’ont pas augmenté et aucun gros accident ne s’est produit dans l’obscurité. Tous les voyants sont au vert pour poursuivre cette mesure d’économie", conclut le bourgmestre.