Mouscron : toujours "au front", l’ASBL Chiara VDS mène deux actions pour sensibiliser au don d’organes

La première s’est déroulée le jeudi 23 février dans le hall du Centre Hospitalier de Mouscron. L’artiste Ralph Spegelaere y dévoilait une œuvre pensée (et dessinée) pour sensibiliser au don et à la greffe. La peinture représente un arbre en fin de vie et un autre ayant besoin d’aide pour espérer une existence moins tumultueuse. "Je connais les parents de la petite Chiara depuis une dizaine d’années et j’admire leur dévouement. J’ai commencé à peindre cette toile en pensant à l’ASBL et au combat qu’elle mène quotidiennement ", indique le Mouscronnois.

Là ou Ralph pensait la vendre aux enchères pour récolter des fonds et les reverser à l’ASBL, son président (Jean-François Vandersteene) a réorienté le choix de l’artiste. "Plutôt que de la vendre, j’ai contacté le directeur du CHM pour lui proposer d’exposer l’œuvre de Ralph à l’hôpital ", explique le papa de Chiara.

La petite mouscronnoise a reçu un rein greffé en 2016, il y a déjà sept ans. "Médicalement, ce n’est pas toujours simple pour elle mais c’est stable. Psychologiquement, c’est plus compliqué", avoue Jean-François Vandersteene. "Chiara est encore confrontée à des angoisses, elle lutte intérieurement pour ne pas laisser ressurgir les traces des traitements et de toutes les choses qu’elle a endurées."

"Beau ou moche ? Au fond, on s’en moque"

Plus qu’une piqûre de rappel, l’œuvre de Ralph Spegelaere rappelle que le don d’organes est une nécessité pour de nombreux malades en attente d’une greffe. "Le directeur de l’hôpital a directement accepté ma proposition, en me précisant qu’elle était pertinente, puisque plus de 3 000 personnes empruntent ce corridor tous les jours. La toile s’accompagne d’un présentoir avec les différentes informations à connaître et les missions de l’ASBL. Pour nous, c’est l’occasion de taper sur le clou. Car ne plus en parler, c’est déjà commencer à oublier ", estime le papa de Chiara. Pour Ralph Spegelaere, exposer sa toile au CHM est "une meilleure solution" que la vente qu’il avait initialement prévue. Après avoir levé le voile sur son œuvre, l’artiste conclut: "beau ou moche ? Au fond, on s’en moque. Ce qui compte, c’est que la toile fasse réagir les gens de passage et qu’elle permette de rappeler l’importance du don d’organes. "

L’œuvre restera là de façon permanente. Elle a été dévoilée en présence de Fabian Le Castel (parrain de l’ASBL) et de Grégoire Lefebvre, le directeur de l’hôpital mouscronnois.

Après le CHM, le For&Ver ce mardi soir

Le second événement a eu lieu le mardi 28 février, journée internationale des maladies rares. L’ASBL proposait une projection du film "Réparer les vivants" sorti en 2016, qui traite fidèlement du don d’organes et "de ce qu’endurent les familles", avoue Jean-François Vandersteene. Un film suivi d’un débat nourri par le témoignage de personnes greffées (dont un papa qui a donné un rein à son fils).