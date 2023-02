Un magasin de tabac de la rue Royale à Tournai fermé par le bourgmestre

Suite à un rapport de la Zone de secours de Wallonie Picarde datant de fin 2020 et mentionnant que "l’établissement ne répond pas de manière satisfaisante à la réglementation applicable et aux règles de bonne pratique en matière d’incendie", le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois avait notifié à la propriétaire et à l’exploitant du "Piali Tabac Shop" (situé rue Royale, 73) les travaux à effectuer et le délais pour les réaliser pour la mise en conformité de l’immeuble.