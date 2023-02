Dès 6h30, des contrôleurs ont été déployés sur le terrain afin de guider les usagers et les chauffeurs dans cette nouvelle configuration. "Les travaux n’ayant commencé que vers 8h, certaines personnes n’ont pas vu de suite que la gare des bus avait été déplacée. Nous les avons redirigées. Nous donnons des prospectus avec le nouveau plan d’accès et les différents arrêts", expliquent les contrôleurs qui seront encore présents toute cette semaine et la suivante.

Quatre quais sur 700 mètres

Quatre quais ont été créés, se nommant A-B-C-D. Ils se répartissent sur la presque totalité du boulevard, ce qui représente une distance d’environ 700 mètres entre le premier arrêt de bus et le dernier. "Nous avons demandé aux chauffeurs d’être plus souples sur les retards, notamment lorsque ils démarrent d’un quai éloigné du passage sous-terrain de la gare, indiquent les contrôleurs. Il faudra du temps pour chacun retrouve ses marques. "

A proximité du passage sous les voies, on retrouve le quai B où s’arrêteront tous les bus de Tournai City (les lignes B, K, R,V, W, Z et Z/), soit les plus fréquentés. Le quai A regroupe les lignes 8, 9, 88, 97 et 491 ; le C les lignes 1, 2, 4 et E42 ; et le D les lignes 7, 95, 98, et 483. "Il n’y a pas d’arrêt définis comme il y avait sous le préau devant la gare SNCB. Les usagers doivent bien vérifier la destination diffusée à l’avant du bus pour d’embarquer", conseillent les contrôleurs.

Afin d’éviter que des usagers ratent leurs trains à cause du recul des arrêts de bus, il sera possible de descendre à un point de débarquement qui se situera devant les anciens quais, sur le boulevard des Nerviens. Cependant, il ne sera pas possible de monter à bord à cet endroit.

Pas d’embarras de circulation... pour le moment

En ce premier jour de changement, la circulation n’a pas semblée affectée. "Ce sera une autre affaire lorsque les vacances seront finies. Aux heures de pointe, en période scolaire, il y a parfois plus de quarante bus qui arrivent en même temps, rappellent les contrôleurs. Les chauffeurs devront bien faire attention à se garer correctement pour laisser de la place aux autres bus. Certains débarqueront leurs passagers devant le tunnel de la gare, afin que ceux-ci ne ratent pas leurs trains. Ce sera notamment le cas des bus accordéons passant par les écoles de Kain. "

Selon quelques riverains, l’arrivée des TEC n’a pas causé de nuisances sonores. "Je m’attendais à sentir les vibrations de leur passage sur la rue, mais finalement, je n’ai pas été dérangé", a constaté un habitant du boulevard Eisenhower. Est-ce que ce sera encore le cas après les vacances? Affaire à suivre…