Le grand retour de la mission médicale en Casamance au Sénégal

La mission a été organisée en association avec l’association "Casa for Life" (Gembloux) très bien implantée en Casamance dans le sud du Sénégal. "Notre apport sur place est très complémentaire: cette association œuvre dans le social, l’agriculture et la santé, et la nôtre a acquis une bonne expérience dans l’organisation d’une mission médicale".

La particularité de la mission était de collaborer avec le personnel de structures de santé existantes sur place. "Ces structures de santé fonctionnent souvent avec un infirmier qui doit jouer le rôle de médecin. Notre équipe de médecins a pu leur apporter une approche pratique des choses en plus de leurs connaissances théoriques", explique le Dr Michel Pratte.

L’équipe du Tournaisis était constituée de médecins et de dentistes (ils se sont rendus utiles dans différents postes de santé) mais aussi de spécialistes (dans des centres de santé): chirurgien, anesthésiste, radiologue, psychiatre, pédiatre, gynécologue, pneumologue et gériatre… "Un chirurgien, un anesthésiste et deux infirmiers de salle d’opération ont effectué pas moins de 27 interventions". La gynécologue du groupe a formé des sages-femmes en échographie ; la dentiste n’a pas chômé elle non plus, en réalisant de nombreuses extractions de dents.

Les deux associations partenaires ont cofinancé l’achat d’un appareil de radiologie auquel a été associé un onduleur financé par un service-club. "Notre radiologue a pu former des techniciens sur place, dans le centre de santé de Diouloulou dans lequel l’ancien appareil de radio n’était plus en état de fonctionner. La population était donc jusque-là obligée d’effectuer des déplacements de plus de 100 km pour des radios. Les retours sont très positifs: entre 25 et 30 examens radiologiques sont désormais effectués chaque semaine".

Beaucoup de rencontres avec la population locale

Le groupe se souviendra d’un accueil exceptionnel reçu de la population locale. "Nous avons passé du temps à Diouloulou, un gros village situé en zone rurale, et à Ziguinchor, la capitale de la Casamance. Cette région, grenier à riz du Sénégal, très authentique, nous a réservé de belles rencontres dans le fin fond de la Casamance et fait découvrir de belles régions", insistent Fabienne Tetelain et Catherine Peters. Mais personne dans le groupe ne considère cette mission comme l’occasion de passer des vacances bon marché: le rythme de travail était soutenu et les participants n’ont pu profiter au final que de trois jours de tourisme.

Précision qui n’est pas anecdotique: chaque participant a payé ses tickets d’avion, son hébergement sur place, ses repas, ses déplacements, etc. "Chaque euro que l’association reçoit est donné et investi là-bas, et ne sert absolument pas à prendre en charge des fr ais d’organisation. C’est important de le souligner auprès de tous ceux qui soutiennent de près ou de loin l’ASBL".