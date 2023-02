Malgré les quelques gouttes de pluie en début d’après-midi, les Vallois ont eu la chance de défiler sous un beau soleil leur permettant de profiter au mieux de l’ambiance dans les rues du village.

Les traditions ne se sont pas perdues : les petits ont dégusté leur cacao chaud et ont tenté d’attraper une césarine au pied du Château médiéval. La confrérie des Majorettes du Carnavô relançait la coutume après deux années d’abstention suite à la pandémie. Ces hommes en jupes vertes ne s’attendaient pas au succès du jour. "Nous avions prévu un peu moins de césarines que d’habitude, 500 au lieu de 700, en imaginait un retour modéré du public. Au bout du compte, nous pensons qu’il en manquait certainement par rapport au nombre d’enfants présents aujourd’hui", reconnaît Denys, membre des Majorettes, toutefois heureux de l’engouement pour ce Carnavô 2023.

Le Pas du Roc plein à craquer!

Les petits et leurs parents ont ensuite repris le chemin du Pas du Roc pour un goûter toujours préparé par les "anciens" du Carnavô. "Nous étions douze à préparer des crêpes pour l’événement et nous avions demandé que chacun en fasse 50, certains en ont rapporté plus. Nous nous sommes dit qu’il y en aurait beaucoup trop.Finalement, toutes les crêpes ont été distribuées!", s’étonnent le sourire aux lèvres Annie Hainaut et Régine Letengre, membres des "anciens".

C’est devant une salle comble que Grandoz a pu réaliser ses tours d’illusionniste pour clôturer cette après-midi de festivités.