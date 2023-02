Gaurain-Ramecroix: un incendie volontaire pour une fraude à l'assurance?

Trois individus sont accusés d’avoir bouté le feu et ont comparu devant le tribunal correctionnel.

Seul l’un d’entre eux reconnaît avoir contribué. "Je les ai conduits de Hornu à Gaurain comme ils me l’ont demandé. Sur le trajet ils m’ont expliqué leurs intentions. Une fois arrivés à destination, je les ai laissés et je suis reparti. Je n’ai pas vu l’incendie", a-t-il indiqué.

Les deux autres individus nient fermement être impliqués dans cette affaire.

Un mobile qui paraît évident

Selon le prévenu en aveu, le but de la manœuvre était de permettre aux propriétaires de l’immeuble de réaliser une fraude à l’assurance. Chacun des accusés a d’ailleurs un lien étroit avec le couple qui détenait le commerce: l’un est le petit ami de la fille, l’autre un neveu, et le chauffeur est un beau-frère. Pour l’avocat de la compagnie d’assurances, cela ne fait aucun doute: "le lien entre les auteurs et les victimes est évident. De plus, il n’y a pas d’animosité entre eux. Aucun argument n’a été avancé pour contextualiser les faits, ces hommes se terrent dans leur silence."

Les propriétaires se sont toutefois constitués partie civile et ont réclamé que leur dommage matériel soit réparé, l’assurance ne leur ayant rien accordé.

Des éléments trop légers ?

Le procureur du roi requiert pour l’individu en aveu 3 ans de prison, contre 4 et 5 ans pour les deux autres protagonistes.

Les avocats de ces derniers demandent l’acquittement pur et simple. Selon eux, rien dans le dossier ne permet d’affirmer qu’ils étaient les deux hommes aperçus de loin lancer le cocktail Molotov. "Seule l’audition de la femme du chauffeur les inculpe. Elle les dénonce quatre ans après les faits, quand elle a compris que son mari était le seul suspect dans cette affaire", a-t-il été plaidé.

Madame avait fait mention de la venue impromptue d’un des deux individus à son domicile. Il souhaitait connaître ce que Monsieur avait pu raconter à la police, "un comportement qui n’est pas celui de quelqu’un qui n’a rien à se reprocher", a fait remarquer le procureur du roi.

Le délai raisonnable étant probablement dépassé, les faits s’étant produit il y a près de 7 ans, les accusés, coupables ou non, pourraient s’en sortir sans peine.

Le jugement sera rendu le 23 mars.