Chancre de l’ancien Lidl à Mouscron: la démolition retardée

Depuis l’annonce, pas une pelleteuse, pas un signe de démolition. Jusqu’à quand ? " Le permis de démolition a bien été accordé et le permis de construire aussi", explique Marie-Hélène Vanelstraete. " Malheureusement, aucune date n’est connue par les services communaux", poursuit l’échevine. Ce chantier doit être mené par un promoteur immobilier de Machelen. La réhabilitation du chancre de la rue du Risquons-Tout doit (en principe) mettre un terme aux nombreuses sollicitations de la Ville de Mouscron auprès du propriétaire chargé d’assainir l’endroit. Sur le site de l’ancien Lidl, le promoteur doit construire une résidence services pour personnes âgées et un commerce (un projet dont on parle depuis juillet 2019).

Sont prévus la création de 63 logements répartis en 16 studios, 38 appartements 1 chambre, 2 appartements 2 chambres, 7 appartements pour personnes à mobilité réduite.

Ce projet prévoit également la création d’espaces extérieurs collectifs, la plantation et replantation d’arbres et de haies pour embellir le site.