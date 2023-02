Soyons objectif: un logis ancien n’a pour attrait que son charme désuet, ses matériaux locaux ; il lutte contre le prix d’une restauration (surtout si elle est classée), un confort relatif et un rapport financier dérisoire.

Les 39-43 de la rue des Croisiers n’offraient sans doute qu’un confort très relatif à ses occupants. ©ÉdA

Face à ce constat, les propriétaires, privés ou institutions publiques, parent au plus pressé et vendent des biens qui, au mieux, sont quelque peu aménagés et, le plus souvent, laissés en l’état. En ville, les restaurations correctes deviennent rarissimes. Saluons celle de la rue Marvis, remarquable. Ailleurs, ces témoins d’un autre temps se dégradent à moins que leur site n’intéresse un promoteur.

Les proprios se débinent

Cité médiévale, Tournai garde encore de beaux exemples de son passé: maisons romanes (1175), sévère façade du jurisconsulte Kean Le Boutillier en Barre St-Brice (XVe ou XVIe), maisons gothiques de la rue des Jésuites (XIIIe). Des édifices sauvegardés parfois par hasard ; mais combien se sont transformés en gravats ?

C’est la fin, il ne reste plus que le rez-de-chaussée en pierre de cette vaste demeure du XVIe siècle. ©ÉdA

E. Soil, en 1908, nous apporte des dessins et/ou gravures d’édifices romans ou gothiques qui, hélas, ont été défigurés ou démolis. Deux auraient survécu si les propriétaires n’avaient jeté l’éponge.

L’un est l’Hôtel des arbalétriers ou Hôtel St-Georges, n° 6, rue éponyme, que le "Tournai d’avant" a évoqué. Daté de 1666, siège des compagnies d’arbalétriers il est classé le 20 octobre 1947. Sans entretien, il s’est dégradé au point de décourager le proprio qui refuse d’intervenir dans les coûts de restauration. Déclassé par A.R. Le 12 novembre 1954, il est mis bas l’an suivant.

Contigu à la tour St-Georges et très dégradé, l’hôtel des arbalétriers vers 1950. ©ÉdA

Dans les rudiments de documents sur cet imposant édifice, il est parlé de poutres sculptées représentant des motifs divers. Or, en même temps, la ville achète un lot de poutres anciennes, sculptées en leurs extrémités, qui proviendraient d’une possession d’une abbaye à Obigies. Ces bois superbes sont installés en 1957 à l’étage du musée d’archéologie. Une partie ne viendrait-elle pas de l’hôtel des arbalétriers ? Appel aux chercheurs et archivistes.

L’autre, du XVIe, situé rue des Croisiers, 39 à 43, est une maison pour plusieurs ménages que Soil traite cavalièrement: "très pittoresque, rez-de-chaussée en pierre, étage surplombant en pans de bois plâtrés, lourde toiture parallèle à la façade ; vers la cour, pans de bois avec briques en zig-zag".

Curieuse façade arrière de type colombage avec briques en épis. ©ÉdA

Sa rareté (c’était la seule à Tournai) lui vaut d’être proposée au classement en 1933 ; mais le politique refuse. En 1940, une bombe tombée dans sa cour occasionne quelques dégâts mineurs réparés. La procédure de classement aboutit le 25 juillet 1942. En attente de restauration, l’immeuble se fragilise d’autant plus avec le passage des blindés en 1944, rupture d’une poutre et écroulement de l’étage.

Travaux de protection et plan de reconstruction s’avèrent inutiles car, les frais de réparation s’élèvent à 1.700.839 frs et la part de l’État n’est que de 15.900 francs. Recul général

Il connut de bien belles heures mais l’hôtel des arbalétriers ne résista pas à l’incurie des hommes. ©ÉdA

La toiture provisoire de 1941 s’effondre dix ans plus tard et ses débris menacent la voie publique. Le propriétaire, M. Aimé Kiggen, demande en 1952 de démolir le n° 43.

Malgré les réticences de la Commission des Monuments et Sites, l’arrêté royal du 12 novembre 1954 abroge l’arrêté de classement et, en 1958, les quelques murs branlants sont mis bas. Seuls, quelques amoureux du passé s’en sont émus…