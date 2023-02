Mouscron : du beau monde et un programme varié au Hurlu Comedy Club

Momo viendra en voiture depuis sa Suisse !

La programmation de la petite salle de la rue de Naples propose à la fois des talents confirmés et des artistes qui méritent la lumière…

Dans la première catégorie, on peut notamment annoncer Arnaud Cosson découvert dans On n’demande qu’à en rire (3&4/3) "Je le connais d’un premier festival en Suisse, en 2010, où on avait sympathisé", Merri (10&11/3) "qui a pu être programmé en réponse à une demande de clients", Zidani (17&18/3), l’œnologue Éric Boschman (23/3) "en soirée dégustation !", Fabian lui-même (21/4), Martin Charlier (28&29/4), Tex (26&27/5), Marc Herman (2&3/6) ou encore Pierre Aucaigne (23&24/6), "un rêve de gamin de le programmer. Je l’ai rencontré pas mal de fois et il m’a dit qu’il était d’accord de venir au Hurlu Comedy Club lorsque je l’ai sollicité. Il vit en Suisse et fera le trajet en voiture pour rencontrer le public !"

Un artiste en tournée zéro carbone !

Dans la seconde, il y a Amandine Elsen (2/3), Faites l’amour avec un Belge (24&25/3), Daniel Camus (31/3&1/4), un concert d’Antoine Armedan (7/4) "qui effectue une vraie tournée en respectant au maximum le zéro carbone, c’est en guitare voix", Harmonie Rouffiange (8/4), David Azencot (12&13/5), Jeremy Moriau (18/5) et Quentin Vana (16/6) "au bel humour visuel, c’est le vrai mime tel qu’on l’imagine".

Citons encore deux matchs d’impro (5/3& 2/4), deux Hurlu Comedy Show (30/3&27/4) et deux scènes ouvertes (16/3&6/4).

Cette mixité est la volonté de Fabian Le Castel élaborant la programmation: "Je ne veux pas et je ne peux pas mettre des personnalités qui remplissent d’office la salle tous les week-ends. La culture de la découverte n’est pas évidente. C’est un risque que je prends mais, si je ne le faisais pas par passion, je ne le ferais pas ! Mon plus beau salaire, c’est de voir le bonheur du public… Certains viennent voir des artistes qu’ils ne connaissent pas et ils disent qu’ils en sont contents. On aimerait que le public fasse confiance en venant voir des artistes moins connus", résume notre interlocuteur.

Élisabeth Buffet, Romain Dewasme et le retour de Nicolas Lacroix, à la rentrée

Si le public y trouve son compte, les artistes aussi ! Phénomène sur les réseaux sociaux, Nicolas Lacroix a joué à guichets fermés, il y a plusieurs semaines. De nouvelles dates de son spectacle "Trop gentil" ont donc été rajoutées pour la mi-avril (13, 14 – déjà complet ! – et 15)… et une troisième salve vient d’être glissée à l’agenda de la rentrée, les 7 et 8 septembre !

Figure plus largement connue pour son rôle d’Agent Verhaegen ou de Monsieur Pipi sur la RTBF: Pablo Andres était venu se rôder chez nous. Alors qu’il va enchaîner les grandes salles, il a quand même souhaité revenir à la rentrée prochaine dans le petit écrin hurlu à l’accueil incomparable… On peut déjà annoncer d’autres réservations ouvertes: Élisabeth Buffet, les 15 et 16 septembre. "Le contrat a été signé rapidement avec elle, on sent que les Français ont envie de jouer en Belgique lorsqu’on est en contact avec les différentes productions", indique Fabian qui évoque également le premier spectacle du magicien mouscronnois Romain Dewasme promis le 22 septembre. "On le connaît uniquement pour la magie. On va désormais bosser ensemble un spectacle avec un vrai fil conducteur mêlant à la fois la magie et l’humour."

