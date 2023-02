Hommage au fondateur des Chevaliers de la Tour, au cimetière du Sud à Tournai (vidéo)

Une cérémonie originale au cimetière du Sud.

Les membres de la confrérie se sont dirigés en cortège vers la tombe monumentale (nettoyée en profondeur pour l’occasion) de Marc Rimbaut qu’ils ont fait revivre le temps d’une évocation originale. Chaque Chevalier de la Tour a eu l’occasion d’accrocher une fleur blanche sur la toge symbolique rouge déposée sur le monument.

Les Chevaliers de la Tour ont adoubé leur fondateur lors d’une cérémonie très symbolique.

Chaque année de nouveaux Chevalières et Chevaliers sont intronisés lors du Concile annuel. Signe des temps (la Confrérie s’est largement féminisée ces derniers temps), le fondateur a été adoubé (il n’a jamais pu l’être en sa qualité de fondateur) par une Chevalière. C’est Belinda Caufriez, Chevalière-Scribe, qui a lu son Billet de bab’lute (un clin d’oeil au traditionnel Billet de caramel) co-écrit avec Célie Guévart. "Vous êtes estampernés, mais neon… Ch’n’est pos eine zine. Vous ovlà invoûté pa deux veox méminines. […] On est deusse Chevalières, awi, l’tempsi-eont cangé. L’feimmes n’d’meurtent pus pa-d’rière, on conneot l’parité".

Bernard Decléty, Grand Maître actuel des Chevaliers de la Tour, salue l’évolution de la Confrérie ces derniers temps. "Nous avons voulu rende cet hommage à un homme qui a été la cheville ouvrière de la confrérie pendant de nombreuses années. Mais nous avons aussi la volonté forte de nous inscrire dans notre monde d’aujourd’hui car tradition doit rimer avec évolution. Il est loin le temps où l’on pouvait considérer qu’un Chevalier de la Tour était une personnalité dans une tour d’ivoire. Nous n’en sommes absolument plus là. Nous avons largement renouvelé notre confrérie. La volonté de mettre à l’honneur des femmes et des hommes qui ont servi Tournai, et qui ont aidé Tournai à rayonner, existe toujours. Mais nous voulons aussi être acteurs de la vie d’aujourd’hui et pouvoir inscrire notre propre empreinte, en servant la population tournaisienne".

La cérémonie a eu lieu 70 ans après la fondation de la confrérie.

Pour marquer l’année du 70e anniversaire de la Confrérie, d’autres événements émailleront l’année 2023. Le 28 mai, à l’occasion d’une "Tournée des chevaliers" lors de "Tournai en fête ; le 9 septembre lors d’un Concile exceptionnel ; ou encore le 17 novembre lors d’un repas mérovingien avec les"Guides"et"Tourisme et culture".