Sécurité routière : moins de 20 décès sur les routes de Wallonie picarde en 2022

La moyenne de ces trois dernières années est bien inférieure à celle de la décennie précédente, où on comptait environ une trentaine de décès sur nos routes. Parmi les accidents mortels en 2022, un seul a eu lieu à hauteur d’un passage à niveau. C’était à Estaimpuis le 3 avril (collision train-voiture). Sur les 9 heurts répertoriés à hauteur d’un passage à niveau dans toute la Wallonie, trois se sont déroulés sur notre territoire, "dont deux non mortels, mais qui tiennent du miracle", indique Jessica Nibelle pour Infrabel. "La Wallonie picarde paye un lourd tribut aux accidents à hauteur des passages à niveau", analyse la porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge.

Sur le réseau autoroutier, on dénombre quatre victimes. Dernière de l’année le 10 décembre sur la bretelle latérale de l’A17, à hauteur d’Estaimpuis, mais aussi sur l’A8 (Tournai-Enghien), dont la date et les circonstances nous sont inconnues. Citons aussi les deux occupants d’un véhicule sorti de la route à hauteur de l’échangeur de Marquin le 27 août au petit matin.

Le week-end du 27-28 août a d’ailleurs été particulièrement noir puisqu’ un autre conducteur est décédé après un choc avec un tracteur sur la RN56, à la limite entre Ath et Chièvres.

Parmi les zones de police les plus confrontées à des accidents mortels, celle des Collines en dénombre trois (à Ellezelles, Flobecq et Frasnes-lez-Anvaing), "contre aucun accident avec décès en 2021", précise la zone. Du côté de Leuze/Belœil, on en compte même quatre, soit 1% du total des accidents répertoriés sur le territoire de la zone de police.

À l’échelle du Hainaut, le nombre de tués a augmenté, en passant de 67 (2021) à 73. Parmi les tendances négatives, on note une augmentation du nombre de victimes parmi les piétons (de 12 à 16 tués), " Le terrible drame de Strépy (6 morts) a pesé sur les statistiques ", explique Benoît Godart pour l’institut Vias. Augmentation aussi pour les cyclistes (de 1 à 4 tués) et les motards (de 4 à 8 tués) à l’échelle du Hainaut. En Wapi, il y a notamment eu l’accident du 31 mars à Herseaux ou celui du 26 juin à Belœil, où deux cyclistes percutés respectivement par un camion et une voiture, sont décédés sur le coup.

Concernant les deux roues motorisées, citons l’accident d’Hacquegnies (30 avril) où un motard est décédé après un choc avec un autre deux roues, ou encore le décès d’un Flobecquois fauché par une voiture le 19 novembre à Ellezelles, alors qu’il circulait sur son scooter.

Il s’agit d’un relevé réalisé par nos soins, non officialisé par les services de police. D’autres accidents ont pu avoir des conséquences mortelles, sans que nous en ayons connaissance.