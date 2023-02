Comme chaque Mercredi des cendres, le crossage a eu lieu dans les rues du centre, après une cérémonie célébrant les Rois, Premières Dames, Premiers ministres et autres princes et princesses de la cholette. Ces derniers ont reçu la visite de la ministre (enghiennoise) de la Culture, Bénédicte Linard, qui a reconnu cette année le "crossage à l’tonne" comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Fierté et sécurité pour les crosseurs

Cette reconnaissance et cette fierté ont été maintes fois soulignées ce mercredi matin par les crosseurs. "Il y a 53 ans, le gamin de 16 ans que j’étais apprenait à jouer au crossage, et il n’aurait jamais cru parler de ce jeu à une ministre! ", s’est amusé le président du comité de crossage de la ville de Chièvres, Bob Coppiters, qui a réussi à réunir pour l’occasion des acteurs importants du crossage chièvrois et d’anciens Rois.

"Nous sommes très heureux d’arborer ce titre. De plus, il nous apporte une certaine sécurité pour l’avenir du crossage qui peut encore paraître trop dangereux aux yeux des non initiés. Cependant, nous espérons que cet engouement autour de notre folklore n’aille pas trop loin parce que nous aimons développer cette tradition à notre manière, nous ne voulons pas qu’elle reste figée ", confie Bob Coppiters qui rappelle les quelques évolutions qu’a connues le crossage de Chièvres avec "l’introduction" des femmes en 1972 et l’instauration des soumonces.

Un patrimoine qui crée du lien

Bénédicte Linard s’est exprimée sur l’intérêt aujourd’hui de reconnaître certains folklores dans le patrimoine culturel. "Ce qui me tient à cœur en tant que ministre de la Culture c’est que celle-ci, qui est partout et sous différentes formes, doit aller au plus proche de toutes les générations. La culture c’est ce qui crée des liens entre nous. Aujourd’hui, pour ce lancement, il y a des très jeunes et puis d’autres qui sont crosseurs depuis 53 ans… On a besoin de préserver ces moments qui nous rassemblent. "

Une petite statue pour une grande fierté

La ministre a également rappelé le côté inédit de l’événement: "le crossage à l’tonne est le premier jeu populaire à obtenir ce titre honorifique!"

Pour clôturer la cérémonie de lancement du crossage 2023, le bourgmestre a fait une annonce originale : d’ici l’année prochaine, la place de l’hôtel de ville, à l’instar de la Grand-Place de Mons, accueillera un petit habitant porte-bonheur. "Il ne s’agira non pas d’un singe, mais d’un petit crosseur!", dévoile le bourgmestre Olivier Hartiel qui imagine déjà les touristes caresser la tête de ce fier personnage à la crosse.