Laeti et Randy font revivre la Baraque d’antan à Laplaigne

Lætitia et Randy ouvriront les portes de la Baraque par un événement festif le vendredi 3 mars en soirée. ©EdA

La cabane des douaniers a ensuite migré quelques dizaines de mètres plus loin à l’entrée de la municipalité française mais le nom est resté. Lorsque nous l’avions rencontré en 2010, alors qu’il prenait une retraite bien méritée, André Demasy qui tenait ici, dans un premier temps, une épicerie nous rappelait les heures de gloire de cet établissement ouvert par ses parents - dont son papa qui était un ancien douanier - en 1950.

À 16 ans déjà, André les aidait dans le petit magasin qui jouxte toujours la brasserie. Il se souvient de l’installation, juste en face de cette dernière, de la pompe à essence en 1960, de l’ouverture de la "p’tite salle" en 1964 et de celle de "la grande" donnant sur un joli parc arboré, quatre ans plus tard.

Un espace qui accueillait une discothèque jusqu’en 1982.

Dans la foulée, le bar et la salle ne furent accessibles qu’à certaines occasions mais "le shop" et la station-service sont quant à eux restés ouverts et le sont toujours aujourd’hui. Repris par un Tournaisien en 2011, l’établissement a connu une nouvelle jeunesse il y a une douzaine d’années. Au fil du temps, il devenait cependant difficile pour le propriétaire de continuer à s’occuper à la fois du restaurant, de la salle, de l’épicerie et de la station-service, sans compter sur la crise sanitaire qui, elle aussi, allait passer par là.

Une rencontre magique entre Laeti et Randy

Le shop et la station sont toujours gérés par le propriétaire mais le restaurant et la salle le seront désormais par Lætitia Kaboyi et Randy Bidaine, lesquels ont développé un projet commun né de leur rencontre pour le moins atypique.

Actif dans le domaine de la restauration depuis de nombreuses années dans sa ville natale de Liège, Randy a changé d’orientation professionnelle suite à des soucis familiaux. C’est aussi à cette occasion qu’il quitta la cité ardente pour aller s’installer sur la Côte, à La Panne ou il créa une société de nettoyage dans laquelle Laetitia décrocha un poste de responsable.

Intéressés tous deux par le secteur Horeca, ils décidèrent de mettre sur pied un service traiteur qui prit pignon sur rue à Furnes sous l’enseigne "Lætitia et Randy". Vu le succès de leur entreprise, ils ont imaginé que ce serait sympa de proposer leurs produits dans un vrai resto et ils ont cherché un endroit susceptible de répondre à leurs attentes. Par le biais d’une annonce diffusée sur les réseaux, ils ont appris que la brasserie et la salle de la Baraque étaient disponibles. Une seule visite des lieux a suffi à les convaincre. "Nous avons été séduits par la situation, mais également par l’histoire du lieu", nous ont-ils confiés.

C’est précisément avec cette histoire qu’ils veulent renouer en proposant un concept proche de celui qui avait été développé à l’origine et qui vit se tisser de nombreux liens entre Français et Belges, avec quelques mariages à la clef...

Avec une brasserie-resto qui ouvrira ses portes, son bar et ses cuisines prochainement 6 jours sur 7 et tous les jours en juillet-août, de 11h à 22h.

Mais aussi, en proposant des animations à thème dans la grande salle ainsi que des thés dansants. Celle-ci pourra également être privatisée pour divers événements (mariages, communions, enterrements, séminaires d’entreprises…)

Un petit espace jeux sera aussi, comme jadis, proposé aux clients férus de bingo ou de slot games.

Sans oublier le parc et la terrasse qui seront accessibles à la belle saison. Au total, six personnes ont été engagées (en plus de Lætitia et Randy) pour animer ces différents espaces qui disposent tous de leur entrée propre.