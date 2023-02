Simon Delannoy avait des besoins d’évasion

Le disque est signé "S ! mon", un projet derrière lequel on trouve deux complices originaires de Magagascar: Dada Ravalison (guitare) et Pata Njava (batterie). "Notre rencontre date d’il y a plus de dix ans. C’était au Tempo festival de Tournai. Ils jouaient sur scène avec Suarez et nous avons sympathisé. On a gardé le contact et l’envie de travailler ensemble", raconte Simon Delannoy.

Les trois artistes ne devaient faire qu’une ou deux chansons. Finalement, d’ici fin 2023, ils vont en enregistrer treize. "Une super-dynamique s’est créée entre nous, avec des influences musicales qui se complètent merveilleusement bien: moi avec mes accords de guitare à l’européenne, eux avec leur sensibilité solaire".

Du soleil dans les arrangements

En avril 2022, les trois artistes ont passé trois semaines à Magagascar. Pour y jouer des concerts, pour y tourner les images du clip vidéo sorti fin janvier, et pour y réaliser plein de rencontres inspirantes. "On a pas mal voyagé, dans la capitale et ailleurs. On a découvert un beau pays et des gens très chaleureux qui se contentent de fort peu de chose dans leur vie quotidienne". Une aventure vécue aux antipodes de la thématique de la chanson baptisée "On se crée des besoins".

"Les gens vivent là-bas avec trois fois moins et ils ont toujours le sourire aux lèvres quand nous nous tracassons pour des futilités. Il y a un contraste saisissant entre leur manière de vivre et notre société de surconsommation qui a repris de plus belle ses travers après le confinement dû à la crise sanitaire. Je pense que la jeune génération a conscience qu’il faut changer nos comportements, j’espère qu’elle nous aidera à assurer cette nécessaire transition", témoigne Simon Delannoy.

Mais les thématiques sont traitées avec légèreté.

"On a voulu mettre du soleil dans nos arrangements, des sonorités colorées. Lionel Capouillez, ingénieur du son de Stromae, a mixé nos disques et il y a mis sa touche pour obtenir des chansons actuelles. C’est frappant par rapport au travail que je faisais précédemment: les sons sont plus actuels, les rythmiques sont plus présentes".

D’ici fin 2024, d’autres disques vont suivre. Une chanson sur la thématique des peuples opprimés ou brimés, une sur l’importance de profiter de la vie, des chansons d’amour, etc. "Une année bien riche se présente. Notre premier concert organisé au Hall 3 (Tournai) le samedi 11 mars prochain est déjà complet. Mais il y en aura d’autres", sourit Simon.

Pour atteindre la page Facebook du projet de Simon delannoy sur Facebook, écrire Simon Delannoy officiel