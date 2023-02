Relais pour la Vie les 4 et 5 juin 2023: la fin d’une longue attente pour les Mouscronnois

Jusqu’ici, Mouscron et le Relais pour la Vie, c’est l’histoire d’un rendez-vous manqué. L’événement a d’abord été annulé puis reporté en raison de l’épidémie de coronavirus. Avant d’être organisé dans une version allégée en septembre 2021, "pour ne pas perdre tout le bénéfice du travail effectué pendant plusieurs mois", se souvient Damien Delhaye, radiologue dans la cité des Hurlus et bénévole du comité d’organisation. À travers toutes ses activités, le Relais pour la Vie de Mouscron a récolté la somme de 32 424€ en 2021, versée intégralement à la Fondation contre le Cancer.

Un galop d’essai pour se familiariser avec l’événement réussi avec brio, puisqu’il a rassemblé plus de 500 participants.

En alternance avec Tournai

Loin des 207 000 euros récoltés à Tournai en 2022, mais compte tenu d’une formule au rabais, c’était un début très encourageant. "En juin, on pourra enfin vivre un Relais pour la Vie d’un week-end complet et une course de 24 heures (à Mouscron, on connaît déjà la formule) ", poursuit Damien Delhaye. Pour parvenir à une mobilisation de grande ampleur, l’organisation peut compter sur le soutien de la Ville de Mouscron et du CHM. Quant au comité, il est complètement indépendant de celui qui gère le Relais tournaisien. "Comme annoncé lors de la présentation de l’événement en 2019, l’idée est de l’organiser en alternance: les années paires à Tournai et les années impaires à Mouscron. " Et d’exporter une recette qui fonctionne très bien de la cité des Cinq Clochers à celle des Hurlus.

À trois mois et demi de l’événement, 13 équipes et 120 participants se sont inscrits, "mais on commence seulement notre campagne de communication et de sensibilisation", note le radiologue. De nombreux coureurs et marcheurs sont attendus dans les allées du parc communal, du personnel du CHM aux policiers, "et pourquoi pas les journalistes" ose Damien Delhaye.

On y songera sérieusement. Car cet événement festif et solidaire est un atout précieux dans les fonds récoltés pour lutter contre le cancer.

Renseignements et inscription sur relaispourlavie.be/mouscron