Les baleines du pont levant de Tournai vont enfin prendre le large… (vidéo et photos)

D’aucuns se demandaient en effet si un banc de baleines n’avait pas élu domicile à proximité de l’ouvrage en question tant le bruit que celui-ci produisait quand il était en action ressemblait au chant des cétacés.

"C’est assez", c’est en réalité ce que ne cessaient de répéter les riverains excédés par ces sons stridents et répétitifs que l'on pouvait entendre jusqu’à 80 fois par jour sachant que le pont est opérationnel quotidiennement entre 6 h et 22 h, le samedi jusqu’à 19 h 30 et le dimanche jusqu’à 17 h 30.

Ce problème n’avait strictement rien à voir avec l’accident survenu en septembre 2022 lorsque le tablier s’était affaissé d’un seul côté.

La nuisance sonore est en réalité une situation déjà connue, liée à l’installation de galets inadaptés.

Pour faire simple et pour ceux et celles qui ignorent à quoi ressemblent ces derniers, on précisera qu’il s’agit de rouleaux métalliques permettant aux quatre piles (soutenant le tablier du pont) de coulisser (en principe sans bruit) dans leur logement.

Des graissages réguliers : une solution très temporaire

Le pont va rester dans cette position jusqu'à ce jeudi. Comme on dit dans ces cas-là, suivez les déviations en cours...

Le SPW avait sollicité l’entreprise chargée du chantier d’élargissement de l’Escaut afin qu’elle fasse le nécessaire - avec ses sous-traitants - pour remédier au problème en proposant une solution pérenne.

En attendant, des graissages très réguliers ont été effectués afin de résoudre le problème. Cela, de manière très temporaire en réalité car ce type d’opération devait être répété à de multiples reprises afin d’épargner aux riverains d’entendre ces chants qui se veulent sans doute magiques dans l’Antarctique, mais pas en plein centre de Tournai…

Quatre jours de chantier, jusqu’à ce jeudi

Voilà ce que l'on appelle en réalité des galets qui ressemblent en réalité à des rouleaux...

Comme l’a récemment précisé l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix, "dans le cadre des travaux de remplacement des galets du Pont Notre-Dame, du 20 au 24 février, le stationnement sera interdit sur 10 mètres de part et d’autres du pont, en fonction de la zone d’intervention. Pour des raisons de sécurité, le pont restera en position haute durant les travaux."

En clair, mieux vaut éviter de circuler dans le coin si ce n’est pas vraiment nécessaire.

Les ouvriers devraient être à pied d'œuvre jusqu'à jeudi au plus tard.

Directeur des Voies hydrauliques de Tournai au SPW, Pierre Clément nous a bien confirmé le timing de ce chantier en nous livrant quelques détails techniques sur les nouvelles pièces mises en place: "tous les galets vont en réalité, être remplacés. Soit un total de 36 pièces dont les bagues sont composées d’un alliage en bronze graphité",a-t-il ajouté.

C’est la société TMI (Techno Metal Industrie), dont le siège est situé à Andenne, qui travaille actuellement sur ce chantier.