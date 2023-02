Epidavros: "Fallait pas les agacer!"

Après la Maison picarde, le Sacré-Cœur, le cercle paroissial Saint-Jean-Baptiste, en passant "Au Provençal", les comédiens d’Epidavros fouleront la scène estaimpuisienne de la salle "Au Bon Accueil" et y feront résonner les éclats de rire du public.

Quatre nouveaux comédiens

Cette nouvelle pièce est mise en scène par Nathalie Lepers qui tient également un rôle dans cette comédie. On retrouve à ses côtés Anne Drozniak, Damien Derycke, Lucy Dhosy, Florentin Morjean ainsi que quatre nouveaux qui ont intégré la troupe, soit Houda Boubia, Gabrielle et Steve et Kévin Brouckaert. L’équipe se complète aussi de Vanessa Debay, maquilleuse et accessoiriste.

Le pitch: "Elles sont cinq amies tranquilles, toutes jeunes retraitées et toutes différentes les unes des autres. Réfractaires à toute inscription en maison de retraite, elles occupent leur temps comme elles le peuvent en se retrouvant chaque jour chez l’une d’entre elles. Raymond, retraité lui aussi, veille sur ses cinq amies comme un émir sur son harem. Mais une information annonçant la vente du terrain et la destruction du local de leur club pour en faire un parc d’attractions va chambouler leur train-train ennuyeux. Les paisibles retraitées vont se retrouver en justiciers masqués pour défendre leur territoire. Tout ça parce qu’un promoteur véreux a acheté leur club pour en faire un parc d’attractions. Elles kidnappent l’instigateur du projet et entendent bien lui faire changer d’avis, quitte à le pousser dans ses derniers retranchements." Une chose est sûre: "Fallait pas les agacer !"

Un pur divertissement à applaudir dans les décors confectionnés par les ateliers communaux de la Ville de Mouscron.

Du 3 au 26 mars, en la salle "Au Bon Accueil", (11, rue de l’Église à 7730 Estaimpuis). Prix d’entrée: 8 euros.